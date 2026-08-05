نظم قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من البرامج التدريبية التنشيطية لتنمية مهارات معلمي مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي بالمعاهد النموذجية لغات؛ جاء ذلك بناء على توجيهات وكيل الأزهر الشريف، وتعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

المعاهد الأزهرية ينظم برامج تدريبية لمعلمي مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هذه البرامج تهدف إلى تنمية الكفاءة المهنية والتربوية لدى المعلمين بمعاهد اللغات في مادتي الرياضيات والعلوم في جميع المناطق الأزهرية، والارتقاء الأمثل بالمستوي العلمي لهم؛ وإمدادهم بأخر المستجدات في مجال عملهم.

بدوره أكد د. شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد أن تنفيذ هذه الحزمة من البرامج التدريبية التنشيطية جاء تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية لمعلمي الرياضيات والعلوم بمعاهد اللغات بجميع المناطق الأزهرية؛ و تنمية للكفاءة المهنية لهم.

وأضاف أن مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية تابع اليوم الأربعاء الموافق 5 / 2026/8م تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع في قاعات التدريب بمدينة البعوث الإسلامية بمنطقة القاهرة الأزهرية.