استقبل الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، بمكتبه في الإدارة العامة بمدينة غزة، وفداً من نقابة المحامين الفلسطينيين ترأسه صافي الدحدوح (نائب نقيب المحامين).

وضم الوفد المرافق كلاً من زياد النجار أمين سر النقابة، وعلي الدن أمين الصندوق، ومظهر سالم عضو مجلس الإدارة، وتوفيق أبوغلوة مدير عام النقابة.

وفد من نقابة المحامين الفلسطينيين يزور المعاهد الأزهرية في غزة

ورحب د. النجار بالوفد الزائر، مثمناً الدور الحيوي الذي تقدمه نقابة المحامين من مساعدة وتسهيلات لأبناء شعبنا في قطاع غزة خصوصاً في ظل الحصار والإغلاق المستمر للمعابر، لا سيما اعتماد المستندات الرسمية اللازمة لإصدار جوازات السفر لأبنائنا طلبة المعاهد الأزهرية.

واستعرض عميد المعاهد الترتيبات اللوجستية الخاصة بسير الاختبارات، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهتها والجهود التي بذلتها إدارة المعاهد للتغلب على هذه التحديات وتخطيها، كما بين الاحتياجات الملحة لضمان التعافي السريع من آثار الحرب واستئناف الرسالة التعليمية بكفاءة.

وبحث الجانبان سبل توطيد العلاقات والتعاون المشترك وتكامل الجهود لدعم مسيرة المعاهد وطلبتها.

وبدوره قدم صافي الدحدوح التهنئة لعميد المعاهد الأزهرية بنجاح العام الدراسي الوجاهي واختتام امتحانات الثانوية الأزهرية، مشيداً بالنتائج المتميزة للطلبة رغم صعوبة الظروف وقسوة التحديات الناتجة عن الحرب.

وأشاد علي الدن بالجهود الاستثنائية التي تبذلها إدارة المعاهد بقيادة د. النجار وكافة الطواقم العاملة للنهوض بالتعليم.

واعتبر أن المعاهد الأزهرية تقدم نموذجاً رائداً في التعافي المبكر من أثار الحرب، مؤكداً استعداد النقابة الكامل لمساندة المعاهد وخدمة طلبتها.

وفي السياق ذاته، عبر زياد النجار عن فخره واعتزازه بالعزيمة والإصرار التي تبديها إدارة المعاهد الأزهرية وطواقمها التعليمية لتخطي هذه المرحلة الصعبة، مشيراً إلى أن نقابة المحامين تتابع عن كثب النجاحات التي تحققها المعاهد الأزهرية والجهود التي تبذلها في سبيل استعادة التعليم الوجاهي لطلبتها.