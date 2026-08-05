الأوقاف تعلن موعد الاختبارات للمتقدمين للدورة التدريبية الثانية بالأكاديمية العسكرية المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء وموعد الاختبار التحريري المركزي للمتقدمين للالتحاق بالدورة التدريبية الثانية بالأكاديمية العسكرية المصرية لعام 2026، وذلك في إطار حرصها على إعداد كوادر دعوية مؤهلة علميًا ووطنيًا، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي ورفع كفاءة الأئمة.

وأوضحت الوزارة أن الاختبار مخصص للأئمة الذين سبق إيفادهم إلى الخارج خلال السنوات العشر الأخيرة، أو الحاصلين على تقدير جيد جدًا فأعلى في المؤهل الجامعي، أو أوائل المسابقات الذين تم تعيينهم خلال السنوات العشر الأخيرة، أو الأئمة النجباء، أو الأئمة أصحاب المواهب الخاصة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الاختبار التحريري المركزي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، داعية جميع المتقدمين إلى الالتزام بالموعد المحدد والاستعداد للاختبار وفق الضوابط المعلنة.

الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية

وفي سياق آخر عقدت وزارة الأوقاف، ضمن برنامج الندوات العلمية ومبادرة «صحح مفاهيمك»، عدد (625) ندوة علمية بالمديريات الحدودية بعنوان: "محبة الوطن من الإيمان"، وذلك عقب صلاة العشاء يوم الاثنين الموافق 3 من أغسطس 2026م، بجميع المديريات الحدودية: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والسويس.

وتأتي هذه الندوات في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تبذلها وزارة الأوقاف، وتنفيذًا لاستراتيجيتها الدعوية التي ترتكز على مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة من خلال نشر الوعي وترسيخ قيم العلم والمعرفة.