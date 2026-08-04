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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حصاد إدارة الأزمات بالأوقاف: إطلاق مبادرة اسعف زميلك و400 جولة ميدانية لتعزيز السلامة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

واصلت الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز جاهزية الوزارة لمواجهة الأزمات والحد من المخاطر، من خلال تطوير منظومة الوقاية، ورفع كفاءة إجراءات السلامة، وإعداد الخطط الاستباقية، وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يسهم في حماية الأرواح والمنشآت وتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ.

إنجازات الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر خلال 2024 لـ 2026

وشهدت الفترة من ٢٠٢٤م حتى ٢٠٢٦م عددًا من الإنجازات، من أبرزها المشاركة في إعداد عدد من الخطط والسيناريوهات الوطنية الخاصة بإدارة الأزمات، والإسهام في إعداد ومراجعة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة للفترة ٢٠٢٤–٢٠٣٠م، مع عرض جهود الوزارة في هذا الملف.

وفي إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمساجد الأثرية، جرى التعاون مع الجهات المعنية في إزالة المخلفات من ٨ مساجد أثرية، إلى جانب المرور على ٣٥ مسجدًا أثريًّا، وإعداد التقارير الفنية والتوصيات اللازمة لمعالجة الملاحظات والحفاظ على هذه المنشآت.

وعلى صعيد رفع الجاهزية، أُعدت خطط الإخلاء للطوارئ، ونُفذت تجارب محاكاة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما نُفذت ٢٢ دورة تدريبية في مجالات إدارة الأزمات، ومواجهة الحريق، والأمن الإداري، استفاد منها ٩٦٠ متدربًا، فضلًا عن حصر احتياجات المديريات الإقليمية من طفايات الحريق بإجمالي ٣٥٨٦ طفاية من مختلف السعات، والمشاركة في توزيع ١٠٠٩ طفايات خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥م.

كما نفذت الإدارة أكثر من ٤٠٠ جولة مرور ميدانية على المديريات الإقليمية وإداراتها الفرعية والمساجد وملحقاتها؛ للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإعداد التقارير الفنية والتوصيات اللازمة لمعالجة الملاحظات ومتابعة تنفيذها.

وامتدت الجهود إلى إعداد وتحديث قاعدة بيانات الأزمات، التي تضم ٩٥ بندًا، بما يدعم التخطيط المسبق، ورسم السيناريوهات، وإدارة المخاطر، وتعزيز سرعة الاستجابة في مختلف المواقف.

وشملت الإنجازات كذلك تطوير منظومة إدارة الطوارئ، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة عدد من المنشآت التابعة للوزارة، من بينها أكاديمية الأوقاف الدولية، ومسجد النور، ومطبعة طرة، وجراج السلام، وعدد من مقار المديريات الإقليمية، مع تقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الملاحظات ومتابعة تنفيذها.

كما أُعدت مبادرة «اسعف زميلك»، وتوبعت إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع صندوق الرعاية الصحية بالوزارة؛ دعمًا لنشر ثقافة الإسعافات الأولية وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وفي مجال المتابعة الدورية، تلقت الإدارة ١٧٧٥ تقريرًا أسبوعيًّا من المديريات الإقليمية خلال عامي ٢٠٢٤م و٢٠٢٥م، تضمنت متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والالتزام باشتراطات السلامة، واستبدال الحنفيات التقليدية بأخرى موفرة للمياه؛ بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الموارد.

وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الأوقاف على ترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر، تقوم على التخطيط الاستباقي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز معايير السلامة، بما يدعم استدامة جاهزية المنشآت التابعة للوزارة ورفع كفاءتها في التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

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