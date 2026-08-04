اتصال هاتفي بين أمير قطر وترمب يؤكد أولوية الدبلوماسية لخفض التوتر بين واشنطن وطهران

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة.

وأوضح الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم شدد خلال الاتصال على أهمية استمرار الحوار واعتماد المسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا الخلافية، مؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران، إلى جانب دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي بالدور الذي تؤديه دولة قطر في دعم المساعي الدبلوماسية وتيسير الحوار بين مختلف الأطراف، معتبراً أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.