أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء.. الكندوز يسجل370 جنيها والضاني يصل لـ400

تتفاوت أسعار اللحوم بالمنافذ الاستهلاكية وكذلك محالات الجزارة في القاهرة والمحافظات المختلفة، ليتراوح سعرها بين 350 إلي 480 جنيها، ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 4-8-2026.

متوسط أسعار اللحوم بالمنافذ الاستهلاكية

تراوحت أسعار القطعيات الكندوز ما بين 320 إلى 370 جنيهًا.

وسجلت أسعار الضاني بين 350 لـ400 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصلت أسعار اللحم الجملي إلي 350 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل عرق الفلتو نحو 430 جنيها للكيلو الواحد.

بلغت أسعار الكفتة و السجق أو البرجر نحو 250 جنيهًا للكيلو الواحد..

سجلت أسعار المفروم البلدي حوالي 300 جنيه للكيلو الواحد.

وصلت أسعار السجق المستورد لنحو 250 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار الكبدة المستوردة نحو 200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم البلدية بمحال الجزارة

وبلغ متوسط أسعار اللحوم البلدية بمحال الجزارة نحو 480 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصلت أسعار اللحوم المفروم البلدي في محال الجزارة حوالي 300 جنيه للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار البتلو البلدي نحو 800 جنيه للكيلو الواحد.

فيما بلغت أسعار الكبدة البقري في محال الجزارة نحو 500 جنيه للكيلو الواحد.