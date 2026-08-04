أسعار سبائك الذهب.. وسبيكة 10 جرامات الثلاثاء 4-8-2026

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، وأسعار السبائك الذهب بأوزانها كافة.

وتواصل السبائك الذهبية جذب الراغبين في الاستثمار والادخار، بينما يحافظ الجنيه الذهب على مكانته باعتباره من أكثر أدوات الاستثمار في الذهب تداولًا داخل السوق المصرية.

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 6710 جنيهًا

بلغ سعر سبيكة 2.5 جرام 16775 جنيهًا

ووصل سعر سبيكة 5 جرام 33550 جنيهًا، وهي الأكثر تداولاً وطلباً

ووصل سعر سبيكة 10 جرام إلى 67100 جنيهًا.

و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 134200 جنيهًا

وبلغ سعر سبيكة 50 جرامًا 335500 جنيهًا

سجلت سبيكة 100 جرام نحو 661 ألف جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 4 جرامات: 23,480 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات: 46,960 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 40 جرام: 234,400 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 80 جرام: 469,600 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

وسجل سعر الذهب عيار 24: 6,710 جنيهات للبيع، و6,650 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 21: 5,870 جنيهًا للبيع، و5,820 جنيهًا للشراء.

وصل سعر الذهب عيار 18: 5,030 جنيهًا للبيع، و4,990 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 14: 3,915 جنيهًا للبيع، و3,880 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب: 46,960 جنيهًا للبيع، و46,560 جنيهًا للشراء