قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تكشف عن شعار دمج نادي الشرقية مع إنبي
من عامل نظافة لـ دكتور .. قصة كفاح ضحية تنمر
سويلم : إنهاء أزمة بحيرة سيوة تدريجيا .. وإغلاق الآبار العشوائية
بعد إعلان الحكومة الأخير .. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القماش يعتذر عن الاستمرار مع الإسماعيلي
17 مليون يورو ورقم 11.. ياغيز يكشف تفاصيل عقد محمد صلاح مع طرابزون سبور
نتنياهو: لن ننسحب من خطوط الانتشار في غزة حتى يتم نزع سلاح حماس
قبل ما تبعت بلاغك .. تنبيه عاجل من وزارة الري لهذا السبب
وزير الري : عدم توافر بيانات تشغيل سد النهضة يضع السودان فى موقف بالغ الصعوبة
الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها
أحمد موسى: تحريك أسعار الخبز الفينو والسياحي فقط
الطب 93.12 %وهندسة 89.84% .. مؤشرات تنسيق الكليات 2026 علمي وأدبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كم كوب قهوة تحتاج يوميًا؟.. الكمية المثالية لكل مرحلة عمرية

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
آية التيجي

توصلت دراسة حديثة إلى أن الفوائد الصحية للقهوة لا تعتمد فقط على تناولها، وإنما تختلف أيضًا باختلاف المرحلة العمرية، إذ قد تكون الجرعة المناسبة في الثلاثينيات مختلفة عنها في الخمسينيات أو بعد سن الستين.

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

وأوضح الباحثون أن القهوة لا تقتصر فوائدها على زيادة النشاط والتركيز بفضل الكافيين، بل تحتوي أيضًا على مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات تعرف باسم "البوليفينولات"، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والكبد والوفاة المبكرة.

في الثلاثينيات.. كوبان يوميًا على الأقل

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر قد يستفيدون من تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، حتى وإن كانت القهوة منزوعة الكافيين.

وأظهرت أبحاث شملت أكثر من 350 ألف شخص أن تناول القهوة بانتظام ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وتليف الكبد، كما أظهرت دراسة أخرى امتدت لنحو 40 عامًا أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20%.

ويرى الخبراء أن مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة تساعد على تقليل التهاب الدماغ وتحسين تدفق الدم وتحفيز نمو الخلايا العصبية الجديدة، وهي تأثيرات قد تبدأ قبل ظهور أعراض الخرف بعقود.

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

في الأربعينيات.. 3 أكواب للنساء

وكشفت الدراسة أن النساء في منتصف العمر، خاصة خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، قد يحققن أكبر استفادة من تناول نحو ثلاثة أكواب صغيرة من القهوة يوميًا.

واستند الباحثون إلى بيانات أكثر من 47 ألف امرأة، أظهرت أن من تناولن القهوة باعتدال في هذه المرحلة كن أكثر عرضة للتمتع بصحة بدنية وذهنية جيدة في السبعينيات من العمر، مع انخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ولكن الباحثين حذروا من أن بعض النساء خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث قد يصبحن أكثر حساسية للكافيين، ما قد يزيد من القلق أو خفقان القلب أو اضطرابات النوم، لذلك ينبغي تعديل الكمية وفقًا لتحمل كل شخص.

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

بعد سن الخمسين.. حتى 5 أكواب يوميًا

وأشارت تقارير حديثة صادرة عن خبراء القلب إلى أن معظم البالغين الأصحاء في منتصف العمر يمكنهم تناول ما يصل إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا دون زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن تحمل الكافيين يختلف من شخص لآخر، خاصة لدى كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية معينة، لذا يجب مراعاة الحالة الصحية الفردية.

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

بعد الستين.. القهوة قد تقلل الضعف

وجدت دراسة أخرى أن تناول ما بين ثلاثة وخمسة أكواب يوميًا قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالوهن الجسدي لدى كبار السن.

وربط الباحثون بين الاستهلاك المعتدل للقهوة وتحسن قوة العضلات وسرعة المشي والنشاط البدني، كما قد يساعد الكافيين في الحفاظ على الكتلة العضلية وتحسين القدرة على ممارسة التمارين، وهو تأثير بدا أكثر وضوحًا لدى الرجال.

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

القهوة ليست علاجًا

وأكد الخبراء أن القهوة ليست علاجًا سحريًا، وإنما تمثل جزءًا من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والنوم الجيد.

كما أوصوا بعدم الإفراط في تناولها، خاصة لمن يعانون من الأرق أو اضطرابات القلق أو ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، مع ضرورة استشارة الطبيب عند وجود حالات صحية خاصة.

عدد أكواب القهوة المثالي فوائد القهوة القهوة والخرف القهوة وأمراض القلب فوائد شرب القهوة يوميًا القهوة حسب العمر القهوة وصحة الدماغ الكافيين القهوة لكبار السن دراسة عن القهوة أفضل وقت لشرب القهوة القهوة والشيخوخة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

فريق الأهلي

الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

منتخب مصر

منتخب مصر يبدأ رحلة أمم أفريقيا 2027.. حسام حسن يستعد لأول ظهور بعد مونديال 2026

ترشيحاتنا

طقس شديد الحرارة

طقس الأربعاء.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة صباحية واضطراب بخليج السويس

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض تشهد مراسم افتتاح وتسليم معدات حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية..

إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية.. خطوة إستراتيجية نحو رقمنة الخدمات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي

بالصور

الإفراط في تناول السكر قبل عمر العامين يصيبك بمرض خطير لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

كم كوب قهوة تحتاج يوميًا؟.. الكمية المثالية لكل مرحلة عمرية

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

تحذير عاجل | عدوى طفيلية معوية ببريطانيا تسبب إسهالا شديدا يجتاح وجهات سياحية شهيرة

داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل
طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

فيديو

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد