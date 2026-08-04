منتخب مصر يبدأ رحلة أمم أفريقيا 2027.. حسام حسن يستعد لأول ظهور بعد مونديال 2026

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن للدخول في معسكر مغلق خلال شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في أول ظهور رسمي للفراعنة منذ المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهتي أنجولا وجنوب السودان، ضمن الجولتين الأولى والثانية، وسط طموحات بمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

جدول مباريات منتخب مصر في التصفيات

يخوض منتخب مصر ست مباريات ضمن التصفيات، جاءت مواعيدها على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية: أمام أنجولا وجنوب السودان، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

الجولتان الثالثة والرابعة: أمام مالاوي ذهابًا وإيابًا، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

الجولتان الخامسة والسادسة: أمام أنجولا وجنوب السودان، خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

أول اختبار بعد الإنجاز المونديالي

تمثل التصفيات الأفريقية أول تحدٍ رسمي لـ منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم 2026، عندما بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن دفعة قوية للاستمرار في مشروعه الفني.

بطولة تاريخية في ثلاث دول

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 يوم 19 يونيو 2027، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو، وتستضيف البطولة كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا، في أول نسخة بتاريخ المسابقة تُقام في ثلاث دول بشكل مشترك.

نظام التصفيات

يشارك في التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعهم على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وتُقام المباريات خلال ثلاث فترات ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، بينما تحصل المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المستضيفة على مقعد إضافي وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.