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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يحصد جائزة أفضل مغني من مهرجان الموسيقى بجنوب أفريقيا

محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان الموسيقى بجنوب افريقيا (Africa Choice Awards) في دورته السابعة هذا العام، عن منح الفنان محمد رمضان "الجائزة الفخرية للتميز  كأفضل مغني أفريقي، تقديرا لمساهماته الاستثنائية وتأثيره الملموس في مجالي الترفيه والثقافة الشعبية على مستوى القارة الأفريقية والعالم.

​واحتفاء بهذا التكريم، يُحيي محمد رمضان عرضا غنائيا حيا خلال حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في 26 سبتمبر 2026 بمسرح "صن بيت أرينا" في مدينة بريتوريا بدولة جنوب أفريقيا، وسط حضور نخبة من أبرز نجوم وصناع الترفيه في أفريقيا.

تكريم محمد رمضان

​وجاء في البيان الرسمي لمهرجان"أفريكا شويس" أن تكريم محمد رمضان يأتي بصفته أسطورة ورائدا أثرى الساحة الفنية؛ حيث استطاع من خلال أعماله الموسيقية التي تصدرت المخططات الغنائية، وأفلامه التي حققت أرقاما قياسية، أن يُعيد تعريف مفهوم المسيرة المهنية الناجحة وتجاوز الحدود الإقليمية لتصل إلى العالمية.

​وتابع البيان، أن البصمة الإبداعية لرمضان لا تزال تحظى بصدى واسع لدى الجمهور حول العالم، مما يرسخ مكانته كواحد من أكثر الأصوات تأثيرا وإلهاما في القارة السمراء.

​وأوضح البيان، أن الدورة السابعة من مهرجان "أفريكا شويس" تشهد واحدة من أضخم المحطات في تاريخ الجوائز، حيث يترقب الجمهور الأفريقي والعالمي العرض الحي الخاص الذي سيقدمه رمضان على مسرح "صن بيت أرينا"، في ليلة احتفائية تجتمع فيها أفريقيا لتكريم رائد من أكبر أيقوناتها الترفيهية".

​يعد مهرجان "أفريكا شويس أورد" واحد من أبرز المنصات السنوية الاحتفائية في القارة الأفريقية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة في مجالات السينما، التلفزيون، الموسيقى، وصناعة المحتوى الترفيهي، وتكريم الشخصيات المؤثرة التي تساهم في صياغة المشهد الثقافي والإبداعي القاري.

محمد رمضان
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