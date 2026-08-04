باقي 188 يوم.. محمد رمضان يروج لمسلسله الجديد في رمضان 2027

كشف الفنان محمد رمضان عن اقتراب عودته إلى الدراما التليفزيونية، مروجًا لمسلسله الجديد المنتظر عرضه ضمن سباق رمضان 2027، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وكتب محمد رمضان: «باقي 188 يوم على رمضان 2027.. ثقة في الله مسلسل يليق بكم»



ويعود الفنان محمد رمضان إلى دراما رمضان 2027 بمسلسل جديد على قناة MBC مصر، بعد غياب استمر لسنوات منذ آخر أعماله «جعفر العمدة» فى 2023، ومسلسله لعام 2027 من اخراج بيتر ميمى.

وشارك محمد رمضان فى فيلم «أسد» الذى عرض فى مايو 2026 بدور العرض السينمائية، والعمل من بطولة الفنانين: محمد رمضان، رزان جمال، على قاسم، إسلام مبارك، كامل الباشا، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، ماجد الكدوانى، أحمد داش، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.