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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز المعلومات عن الدورى الجديد والقرعة ونظام الصعود والهبوط والعقوبات في اللائحة

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
إسلام مقلد

تترقب جماهير الكرة المصرية مراسم قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، بمقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد، في تمام الثالثة عصرًا، لتحديد جدول مباريات الموسم الجديد قبل انطلاق المنافسات.

20 فريقًا في سباق الموسم الجديد

تشهد النسخة الجديدة من الدوري مشاركة 20 ناديًا، هم:

الأهلي، الزمالك، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، إنبي، سموحة، وادي دجلة، زد، البنك الأهلي، الجونة، بتروجت، غزل المحلة، المقاولون العرب، طلائع الجيش، مودرن سبورت، الاتحاد السكندري، القناة، بترول أسيوط، وأبو قير للأسمدة.

 

الدوري يُقام بنظام المرحلتين

تعتمد رابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم الثالث على التوالي نظام المرحلتين، حيث يخوض جميع الفرق المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بواقع 19 مباراة لكل فريق.

وعقب نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين:

مجموعة المنافسة على اللقب: تضم أصحاب المراكز الستة الأولى، للتنافس على لقب الدوري.

مجموعة الهبوط: تضم 14 فريقًا، يتنافسون للهروب من الهبوط، على أن يهبط أربعة أندية إلى دوري المحترفين في نهاية الموسم.

 

انطلاق البطولة خلال أغسطس

واستقرت رابطة الأندية على انطلاق منافسات الدوري الممتاز خلال يومي 20 أو 21 أغسطس الجاري، في إطار خطة إنهاء الموسم وفق الجدول الزمني المحدد، بما يتماشى مع أجندة المنتخبات والارتباطات القارية.

 

لائحة بطولة الدوري المصري الممتاز

تضمنت لائحة الدوري الممتاز للموسم الجديد، عددًا من الضوابط الخاصة بقيد اللاعبين والاشتراطات الطبية وإجراءات الاحتجاجات، لضمان انتظام المسابقة.

وألزمت اللائحة الأندية بإرسال قائمة أرقام اللاعبين قبل بداية الموسم الكروي ، على أن تتراوح الأرقام بين 1 و35، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، فيما تبدأ أرقام لاعبي الناشئين المشاركين مع الفريق الأول من الرقم 36، مع توقيع غرامة مالية على النادي المخالف ومضاعفتها حال تكرار المخالفة، كما حظرت مشاركة لاعبي الفرق المستبعدة من مسابقات المراحل السنية مع الفريق الأول.

وفي الجانب الطبي، أوجبت اللائحة على النادي المضيف توفير سيارة إسعاف مجهزة وطاقم طبي ونقالتين في كل مباراة، مع اعتبار الفريق المضيف مهزومًا بنتيجة 2-0 إذا لم تصل سيارة الإسعاف خلال المهلة القانونية البالغة 20 دقيقة، ما لم يثبت النادي إخطار جهة الإسعاف في الموعد المحدد، وفي هذه الحالة تُعاد المباراة.

كما شددت اللائحة على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم، وحددت إجراءات تقديم الاحتجاجات خلال 48 ساعة من انتهاء المباراة بعد سداد الرسم المقرر، مع مضاعفة قيمة الرسم في حالات التزوير أو التدليس، والتأكيد على عدم قبول الاحتجاج على القرارات الفنية للحكم، وعدم جواز اللجوء إلى القضاء العادي، التزامًا بلوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.

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