موعد قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026/2027

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 غدا الأربعاء 5 أغسطس، بمقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد، على أن تنطلق مراسم سحب القرعة في الثالثة عصرًا بحضور مسؤولي الرابطة ومندوبي الأندية.

انطلاق الموسم الجديد

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 أغسطس بمشاركة 20 فريقًا، مع استمرار نظام المرحلتين، حيث تتنافس جميع الأندية في المرحلة الأولى، قبل تقسيمها إلى مجموعة التتويج (6 فرق) ومجموعة تفادي الهبوط (14 فريقًا)، على أن تهبط 4 أندية بنهاية الموسم.

إيقاف الدوري

كما حددت الرابطة يوم 20 سبتمبر موعدًا مبدئيًا لإيقاف المسابقة، لإتاحة الفرصة أمام المنتخب المصري لإقامة معسكره استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.