أحمد صالح: خناقة الدوري بدأت بدري.. وخطاب الأهلي هدفه إرهاب لجنة الحكام

رأى أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن مجلس إدارة الأهلي تسبب في شحن الأجواء قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد البيان الذي صدر عن النادي بخصوص التحكيم، معتبرًا أن هدفه «إرهاب لجنة الحكام» قبل انطلاق الموسم.

وقال أحمد صالح، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «خناقة الدوري بدأت بدري لأن الزمالك خد الدوري في الموسم الماضي.. فوز الزمالك بالدوري دايمًا بيعمل مشكلة»

وأردف قائلًا: «الأخطاء التحكيمية جزء من متعة الحكام، وجميع الأندية في الدوري استفادت من التحكيم والأخطاء التحكيمية غير مقصودة».

وتساءل قائلًا: «ما الداعي بالنسبة للأهلي لإصدار بيان ضد التحكيم حتى قبل انطلاق الموسم»، متابعًا: «خطاب الأهلي جاء لإرهاب لجنة الحكام قبل بداية الموسم».

وتحدث صالح عن أنه كان من الأفضل لنادي الزمالك ألا يرد على بيان الأهلي ويركز على حل مشاكل الفريق.