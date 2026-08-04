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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز أبحاث السيارات الألماني (CAR) عن استمرار تراجع الخصومات التي تقدمها شركات السيارات على الطرازات الكهربائية داخل السوق الألمانية، في مؤشر يعكس تحسن الطلب على هذه الفئة من المركبات وتراجع الحاجة إلى الحوافز التسويقية التي اعتمدت عليها الشركات خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الدراسة الدورية أن متوسط الخصومات المتاحة لمشتري السيارات الكهربائية الجديدة خلال شهر يوليو بلغ نحو 17.6% من السعر الرسمي، مقارنة بمتوسط خصومات وصل إلى 19.4% على السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، وهو ما يعكس تحول واضح في استراتيجيات التسعير لدى الشركات المصنعة.

ويرى مدير الدراسات بمركز أبحاث السيارات، فرديناند دودنهوفر، أن هذا التغير يرتبط بتحسن أوضاع سوق السيارات الكهربائية، في ظل ارتفاع أسعار الوقود التقليدي واستمرار السياسات الحكومية الداعمة للتحول نحو التنقل الكهربائي، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على هذه السيارات ورفع حصتها السوقية، ما قلل من حاجة الشركات إلى تقديم تخفيضات كبيرة لتحفيز المبيعات.

وأضاف دودنهوفر، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الشركات ووكلاء البيع أعادوا توجيه جزء من المبالغ التي كانوا ينفقونها على خصومات السيارات الكهربائية إلى دعم مبيعات سيارات البنزين والديزل، وهو ما انعكس في زيادة متوسط الخصومات على سيارات الاحتراق الداخلي بنحو نقطة مئوية واحدة خلال شهر واحد.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى أيضا إلى اتساع الفجوة السعرية بين السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً ونظيراتها العاملة بمحركات الاحتراق، حيث ارتفع فارق سعر الشراء إلى نحو 2363 يورو حاليا، بعدما كان يقل بحوالي ألف يورو فقط في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس تغير ملحوظ في سياسات التسعير مع تزايد ثقة الشركات في قدرة السيارات الكهربائية على المنافسة دون الاعتماد على التخفيضات الكبيرة.

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