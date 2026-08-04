عمر الجمل: سمير غانم أكثر كوميديان بيضحكني وأتمنى تقديم «ليت نايت شو» عائلي

قال الكوميديان عمر الجمل، مقدم Stand Up Comedy "عين جمل"، إنّ الفنان الراحل سمير غانم يظل أكثر من يثير ضحكه، مشيرًا إلى أنه يستمتع بمشاهدة جميع أعماله دون استثناء: «في مصر أكتر حد بيضحكني في الدنيا سمير غانم، أي حاجة في الدنيا بقى»، موضحًا أن اسكتشات الثلاثي «سمير والضيف وجورج» تعد من أبرز الأعمال الكوميدية بالنسبة إليه.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": «ده الإسكتشات الخطيرة اللي كانت ببدل وبيعملوا أي حاجة وهم لابسين بدل، ده مفيش كدة في الدنيا»، مؤكدًا، أكد أنه لا يزال يشاهد أفلام سمير غانم القديمة، مثل «يا رب ولد» و«الرجل الذي عطس»، قائلاً: «كله كله كله».

وكشف عمر الجمل عن طموحه في تطوير مشروع «عين جمل»، موضحًا أنه يتمنى تحويله مستقبلًا إلى «ليت نايت شو» مختلف، لكنه يكون مناسبًا لجميع أفراد الأسرة.

وقال: «نفسي الفورمات ده، الشو ده، يتحول إلى ليت نايت شو»، مؤكدًا أنه يسعى لأن يكون العمل «فاميلي فريندلي» بالكامل. وأضاف أن جمهوره يبدأ من الأطفال، موضحًا: «جمهوري بلس 8»، بحيث يستطيع الطفل حضور العرض دون خوف أو انزعاج، ويستمتع به كذلك كبار السن، قائلًا: «أي حد مش هيحضر المسرح مش هيعيط مش هيخاف لما الدنيا تضلم... لحد بقى ما يبقى عنده 100 سنة معنديش مشكلة خالص».

وأوضح مقدم «عين جمل» أنه يتجنب عمدًا التطرق إلى القضايا المثيرة للجدل أو الموضوعات التي قد تزعج شريحة من الجمهور، مؤكدًا أن الحياة اليومية مليئة بالمواقف التي تصلح لصناعة الكوميديا دون الحاجة إلى إثارة الخلافات: «أنا مش بتكلم في مواضيع شائكة عشان أكيد ده موضوع هيضايق حد».

وتابع، أن ما يحدث في العمل أو الشارع أو المنزل يمنح مادة ثرية للضحك والترفيه. كما شدد على أنه لا يطرح آراءه الشخصية في عروضه، قائلاً: «رأيي أقوله لنفسي... أنا عمري ما قلت رأيي، يعني محدش عارف رأيي خالص في أي حاجة».