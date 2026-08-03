محافظ بورسعيد يستقبل مدير أمن المحافظة و يؤكد استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لدعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء وائل رشدي مدير أمن بورسعيد، وذلك بحضور اللواء إسلام الصياد مساعد مدير الأمن، واللواء أحمد الجندي مساعد مدير الأمن، والعميد محمد الشلقاني مدير إدارة المرور، في إطار اللقاءات الدورية التي تعكس التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن، بما يدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد محافظ بورسعيد اعتزازه بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن، مشيدًا بالتعاون المثمر والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن بورسعيد، والذي يسهم في تحقيق الانضباط، وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة، بما يحقق صالح المواطنين.

محافظ بورسعيد يستقبل مدير أمن بورسعيد

ومن جانبه، أعرب اللواء وائل رشدي مدير أمن بورسعيد، عن تقديره لمحافظ بورسعيد، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على أمن واستقرار بورسعيد، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط وتحقيق أعلى مستويات الأمن والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة.