تامر كروان يقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل مصطفى محمود.. خاص

كشف المؤلف الموسيقي تامر كروان، عن كواليس أعماله خلال الفترة المقبلة التي يستعد لها.

وقال تامر كروان، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه سوف يقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل مصطفى محمود، الذي يلعب بطولته الفنان حمزة العيلي وتخرجه كاملة أبو ذكري، وينتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وأوضح تامر كروان، أنه شارك مؤخرا بتقديم موسيقى الفيلم الكويتي بحبك من زمان، وهو إنتاج netflix.

مسلسل مصطفى محمود

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انتاج عمل درامي يستعرض السيرة الذاتية للراحل دكتور مصطفي محمود.

العمل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويقوم باخراجه كاملة أبو ذكري، ومن تأليف محمد هشام عبيه.

وكان آخر أعمال كاملة أبو ذكري هو مسلسل بطلوع الروح.