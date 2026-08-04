انخفاض طفيف بالحرارة واضطراب بالملاحة البحرية| حالة الطقس في مصر اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 04 أغسطس؛ حيث تشهد البلاد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة مئوية.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس يسودها طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون مائلاً للحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

وأشارت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة إلى تشكل شبورة مائية من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وحذرت الهيئة من اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس؛ حيث تتراوح سرعة الرياح بين (40 إلى 60) كم/س، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر.

كما تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س لتساعد على تلطيف الأجواء على المناطق المكشوفة، مع نشاط للرياح على بعض الشواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة) مما يؤدي لارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

وكشف البيان عن وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومع زيادة نسب الرطوبة قد ينتج عنها فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى (20% تقريباً) على بعض المناطق.

أما عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلاً (83-88%) | الصغرى نهاراً (35-40%)

السواحل الشمالية: العظمى ليلاً (90-96%) | الصغرى نهاراً (50-55%)

شمال الصعيد: العظمى ليلاً (55-65%) | الصغرى نهاراً (20-30%)

جنوب الصعيد: العظمى ليلاً (30-35%) | الصغرى نهاراً (10-15%)

درجات الحرارة اليوم في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 04 أغسطس:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 35° | المحسوسة: 37°

الوجه البحري:

العظمى: 34° | المحسوسة: 36°

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 31° | المحسوسة: 34°

السواحل الشمالية الشرقية:

العظمى: 32° | المحسوسة: 36°

شمال الصعيد:

العظمى: 38° | المحسوسة: 40°

جنوب الصعيد:

العظمى: 45° | المحسوسة: 46°

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات والبيانات الدورية.