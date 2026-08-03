عمر الجمل: أتمنى أن يظل «الإنترأكتيف كوميدي» مرتبطًا باسمي حتى يثبت العكس

قال الكوميديان عمر الجمل، مقدم Stand Up Comedy "عين جمل"، إنّ فكرة العروض التفاعلية التي يقدمها لم تكن مستوحاة من تجربة سابقة، موضحًا أن مصطلح «إنترأكتيف كوميدي» ارتبط بعروضه بعدما بحث طويلًا عن نموذج مشابه ولم يجد: «أتعشم يعني إلى أن يظهر العكس، لحد ما حد يثبت عكس كدة، يطلع حد في الآخر في اسكتلندا يقولي لا على فكرة أنا عامله قبلك، بس بجد مكانش موجود خالص».

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنه كان يواجه صعوبة في شرح طبيعة العرض للجمهور أثناء الدعاية، ولذلك كان يكتفي بدعوتهم للحضور لاكتشاف الفكرة بأنفسهم. كما اشترط على أصدقائه في البداية أن يصطحب كل منهم شخصًا لا يعرفه حتى يتمكن من اختبار الفكرة على جمهور جديد.

وأوضح عمر الجمل أن نجاح العرض لا يعتمد على أن يكون الجمهور «دَمُّه خفيف»، قائلاً: «هم مش دورهم إن يبقى دمهم خفيف»، لأن الكوميديا في رأيه تخرج من المواقف الطبيعية والعفوية التي يرويها الحضور.

واستشهد بمواقف شهدتها عروضه، من بينها حديث أحد الحضور عن خلاف مع زوجته بسبب أنها «بتعمل مع الرز كوكو قليل»، ليتبين لاحقًا أن الأسرة تطلق اسم «كوكو» على الفراخ، وهو ما أثار ضحك الحضور جميعًا.

وأضاف أن هناك مواقف أخرى غير متوقعة، مثل الخلافات الزوجية حول ضياع الشرابات أو قصص عن «السايس»، وهي موضوعات تلقائية لا يمكن أن تخطر على بال أي كاتب كوميديا مهما بلغت خبرته، لكنها تتحول على المسرح إلى لحظات ضحك حقيقية.

وأكد مقدم «عين جمل» أن بعض الجمهور أصبح يأتي إلى عروضه مستعدًا للمشاركة، لكنه لا يمنحهم فرصة للتحضير المسبق، موضحًا أن موضوع العرض يظل سرًا حتى عن فريق العمل.

وواصل: «أنا عمري ما بقول موضوع الحفلة حتى التيم اللي شغال معايا»، موضحًا أنه يصعد إلى المسرح أولًا ليروي قصة أعدها مسبقًا، ثم يعلن موضوع الليلة، مثل «الغباء»، ليبدأ بعد ذلك التفاعل مع الجمهور.

وأضاف أن قصته الافتتاحية ليست بالضرورة الأكثر إضحاكًا، لأن هدفه الأساسي ليس أن يبدو «أكتر حد بيضحك»، وإنما أن يمنح الحضور مرجعًا ينطلقون منه، مؤكدًا: «مش مهتم خالص أبين ده»، فالأولوية لديه أن يصنع الجمهور بنفسه المحتوى الكوميدي الذي يدور حوله العرض.