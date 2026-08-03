المهن السينمائية تنعى شقيق الفنان محمد هنيدي

نعت نقابة المهن السينمائية، “هشام هنيدي” شقيق الفنان محمد هنيدي، الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وكتبت نقابة المهن السينمائية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية: «نقابة المهن السينمائية تنعي الأستاذ هشام هنيدي، شقيق الفنان محمد هنيدي .. بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم».

وتابعت النقابة في بيانها: «ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الأستاذ هشام هنيدي، شقيق الفنان محمد هنيدي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

وفاة شقيق محمد هنيدي

رحل الشقيق الأكبر الفنان محمد هنيدي (هشام) عن عالمنا، اليوم الإثنين، بالتزامن مع العرض الخاص لفيلم الجواهرجي.

فيلم الجواهرجي

ومن المنتظر أن يبدأ عرض فيلم «الجواهرجي» في دور السينما يوم 5 أغسطس، ليكون في مقدمة الأعمال التي تنضم إلى المنافسة خلال الشهر، خاصة أن الفيلم يجمع للمرة الجديدة بين النجم محمد هنيدي والفنانة منى زكي في عمل واحد، وهو ما يمثل أحد أبرز عوامل جذب الجمهور للعمل.

ويشارك في بطولة «الجواهرجي» إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي، كل من أحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب الفنان الراحل أحمد حلاوة.

والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويعتمد على أجواء تجمع بين الكوميديا والبعد الاجتماعي، من خلال قصة تقترب من تفاصيل الحياة الزوجية وما يمكن أن تفرضه من مواقف وتحديات مع مرور الوقت.

وتدور أحداث «الجواهرجي» حول زوجين يحاولان التخلص من حالة الروتين التي سيطرت على حياتهما، والسعي إلى إعادة الحيوية للعلاقة بينهما، إلا أن محاولاتهما لا تمر بالشكل المتوقع، إذ يجدان نفسيهما أمام سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات التي تقودهما إلى العديد من الأزمات الكوميدية.

ويحاول العمل تقديم موضوع اجتماعي في قالب خفيف، مع الاستفادة من المساحات الكوميدية التي يوفرها الموقف والشخصيات، إلى جانب التركيز على العلاقات الإنسانية والتفاصيل اليومية داخل الحياة الزوجية.

وتزداد أهمية الفيلم مع عودة محمد هنيدي ومنى زكي إلى البطولة المشتركة، بعد فترة من الغياب عن تقديم عمل يجمعهما، وهو ما جعل «الجواهرجي» واحدًا من الأفلام التي ينتظر الجمهور اكتشاف تفاصيلها وطبيعة العلاقة بين شخصيتي البطلين.