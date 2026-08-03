قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس طرابزون سبور يحسم الجدل بشأن التعاقد مع محمد صلاح
انخفاض طفيف بالحرارة واضطراب بالملاحة البحرية| الطقس غدا في مصر
مؤتمر المصريين بالخارج يوصي بإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية ومواصلة تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية
تامر أمين: شيرين عبد الوهاب صوتها ألماس وزمرد وياقوت
لو حصلت توابع الليلة دي .. كيف تحمى نفسك من الزلزال
تامر كروان يقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل مصطفى محمود.. خاص
سيراميكا كليوباترا والبطائح الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية قبل المواجهة الودية
سيف الدين الجزيري يودع الزمالك وجماهيره برسالة مؤثرة
تامر أمين: لطف الله حمى مصر.. ولا يجوز الجزم بأن الزلزال غضب إلهي
المصريون بالخارج: ندعم رؤية الرئيس السيسي ونعتز بإنجازات الدولة
بتراجع 4 درجات.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المصريون بالخارج: ندعم رؤية الرئيس السيسي ونعتز بإنجازات الدولة

المصريون بالخارج
المصريون بالخارج
أ ش أ

أعرب المشاركون في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج- التي عُقدت على مدى يومين تحت شعار "مهما تغربنا.. مصر تقربنا"- عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لحرصه على إيلاء ملف المصريين بالخارج أولوية متقدمة.

وثمَّن المشاركون، في البيان الختامي للمؤتمر، والذي تلاه السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية، توجيهات الرئيس السيسي المستمرة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وكافة الوزارات بتوفير أوجه الرعاية والدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز ارتباطهم بمصر.

وأكد المشاركون دعمهم الكامل للرؤية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، معربين عن اعتزازهم بما تشهده مصر من إنجازات تنموية ومشروعات قومية كبرى، واستعدادهم للمساهمة بخبراتهم وكفاءاتهم واستثماراتهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وثمَّن المشاركون الكلمة التي وجهها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى المؤتمر في الجلسة الافتتاحية، والتي أكد خلالها حرص الدولة على تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتطوير المبادرات والخدمات الموجهة إليهم، وتشجيع استثماراتهم ومشاركتهم في جهود التنمية.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج على دعوته لعقد النسخة السابعة من المؤتمر، وما عبّرت عنه كلماته ومداخلاته من اهتمام بالغ بكافة القضايا التي تهم المصريين بالخارج، وحرصه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتأكيد على استمرار الوزارة في تطوير آليات التواصل معهم، والاستجابة لمطالبهم، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد المشاركون بما حققته وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج من تطوير ملموس في مستوى الخدمات القنصلية، والتوسع في رقمنة الخدمات.

كما أشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة المعنية بشؤون المصريين بالخارج في متابعة احتياجات المصريين بالخارج، والاستجابة لشواغلهم، والعمل على تطوير المبادرات والخدمات المقدمة لهم، مثمنين ما تحقق من تنفيذ المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، معربين عن تطلعهم إلى استمرار إطلاق مبادرات جديدة تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج وتسهم في تعظيم استفادتهم من الفرص التي توفرها الدولة.

واستعرض المؤتمر، على مدى جلساته العامة وورش العمل المتخصصة، عددًا من القضايا ذات الأولوية التي تمثل اهتمامًا مباشرًا للمصريين بالخارج، وذلك في إطار حوار تفاعلي اتسم بالشفافية والطرح البنّاء، وشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلو الجهات الوطنية، بما أتاح للمصريين بالخارج عرض آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة باحتياجاتهم.

وأكد المشاركون أن النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج عكست التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير منظومة رعاية المصريين بالخارج، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق المبادرات النوعية، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير الخدمات القنصلية، وتعزيز فرص الاستثمار، ودعم التعليم، وتمكين الشباب، والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية لأبناء الجيلين الثاني والثالث، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المصرية في الخارج.

كما أكد المشاركون أهمية استمرار عقد مؤتمر المصريين بالخارج بصورة دورية، باعتباره منصة وطنية للحوار والتشاور، وآلية مؤسسية لتقييم ما تحقق من نتائج، واستعراض ما يستجد من قضايا واحتياجات، والبناء على ما يطرحه أبناء مصر في الخارج من رؤى وأفكار تسهم في تطوير السياسات والبرامج والمبادرات الموجهة إليهم.

وفي ختام أعمال المؤتمر، اعتمد المشاركون عدداً من التوصيات والتي ستعمل وزارة الخارجية على وضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية.

ووجه السفير نبيل حبشي الشكر لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على دعمه وتوجيهاته التي ساهمت في نجاح المؤتمر وكذلك الوزراء والمسؤولين الذين شاركوا في المؤتمر وأبناء الجالية الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر.

وأكد السفير نبيل حبشي أن ما شهده المؤتمر من مناقشات يعكس حرص الدولة على الاستفادة من مقترحات المصريين بالخارج بشكل يعزز ارتباطهم بوطنهم الأم.
 

مؤتمر المصريين عُقدت تقديرهم عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

المتهمين

فى زيارة لأقاربها.. الداخلية تكشف سبب وجود ضابطة شرطة فى مشاجرة المطرية

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

المتهم

استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

الفراخ والبانيه

البانيه وصل لـ 230 جنيها .. ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

محكمة

الإعدام لزوجين ونجلهما في قتل شقيق الأول بشبرا الخيمة

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير وتجديد ملعب الكرة الطائرة.. صور

المتوفى

مشادة تحولت إلى جريمة .. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد قريبه في شبرا الخيمة

بالصور

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة
طريقة عمل خبز الحبة الكاملة في المنزل.. صحي ولذيذ بخطوات سهلة

فيديو

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد