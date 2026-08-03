تامر أمين: شيرين عبد الوهاب صوتها ألماس وزمرد وياقوت

أشاد الإعلامي تامر أمين بعودة النجمة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية واستعداداتها لإحياء حفل غنائي مرتقب في الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن الموسم الصيفي يشهد منافسة غنائية قوية، وكان ينقصه حضور صوت بحجم وقيمة شيرين.

وأوضح أمين، خلال برنامجه على شاشة "النهار"، أن تداول فيديوهات كواليس بروفات شيرين الأخيرة برفقة الملحن عزيز الشافعي؛ أثار حالة من البهجة لدى جمهورها والموسيقيين، مؤكداً أن الجميع يشتاق لإحساسها وطربها الأصيل بعيدا عن أزماتها الشخصية والنفسية السابقة التي تصدرت المشهد لسنوات.

ووجه تامر أمين رسالة تشجيع لـ شيرين؛ لطي صفحة الماضي والتركيز على فنها، واصفا صوتها بـ "الألماس والزمرد والياقوت" ، وقال “هو الصوت المصري البيور الذي لا يعوض”.

كما تمنى أن تكون عودتها هذه المرة قوية ومستديمة لتعزيز القوة الناعمة للفن المصري.