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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ولاء الشريف: بدأت بسيدنا السيد.. وحلمي أمثل مع منى زكي وأحمد عز

ولاء الشريف
ولاء الشريف
عادل نصار

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنانة الشابة ولاء الشريف في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، وتحدثت خلالها عن بداياتها الفنية وأهم محطاتها وأحلامها المستقبلية.

البداية من الإسكندرية والإعلانات

وقالت ولاء الشريف إنها من محافظة الإسكندرية وخريجة كلية الفنون المسرحية، مؤكدة أن الإسكندرية بها العديد من المبدعين من الفنانين والفنانات.

وأشارت إلى أن أول عمل فني لها في الدراما كان مسلسل "سيدنا السيد" وكان بداية موفقة وانطلاقة لها داخل الوسط الفني، وتعلمت على يد المخرج عمرو عرفة. كما كانت بدايتها في السينما من خلال فيلم "ابن القنصل".

وأضافت أن "بوابة الإعلانات" كانت بداية العديد من النجمات، وأنها قدمت العديد من الإعلانات قبل دخولها عالم التمثيل بشكل احترافي.

أبرز الأدوار والتجارب
وتحدثت عن دورها في المسلسل الاجتماعي "فات الميعاد" قائلة: "كنت سعيدة ورشحني الأستاذ سعد هنداوي وكنت أتمنى العمل معه وهو مخرج موهوب. أحب دور سارة ومشهدي وأنا أتحدث مع طبيبة نفسية. شخصية سارة قوية ولها أبعاد نفسية كبيرة".

وأكدت أن الإنسان أحياناً يحتاج للذهاب إلى دكتور نفسي "للإفصاح عما بداخله ويحتاج إلى الرأي والمشورة".

وعن دورها "حنان" مع الفنان أحمد مكي في مسلسل "الغاوي" قالت: "كان دور صعب وبه تحديات كثيرة وهو دور جديد علي. العمل مع النجم أحمد مكي مهم جداً وسعدت وتشرفت بالعمل معاه. كان يعطينا طاقة إيجابية ولديه حماس وخفة دم كبيرة".

كما عبرت عن حبها لمسلسل "أبو العروسة" قائلة: "المسلسل رائع والكواليس كانت في جو من المحبة والصدق والدعم الكبير بين فريق العمل. شخصية مساعدي أحبها جداً وكنت أشعر أن سيد رجب والدي فعلاً. كنت أقول للمخرج هاني كمال أنا نفسي أرجع مرة أخرى لمنزل والدي بالمسلسل".

واستعرضت رحلتها الفنية مؤكدة أنها وثقت في موهبتها منذ أول ظهور أمام الكاميرا، ووصل رصيدها إلى 54 عملاً فنياً. ومن الأعمال القريبة لقلبها بجانب "أبو العروسة" و"فات الميعاد": "سجن النسا" و"الأب الروحي".

السينما والأحلام المستقبلية

وعن السينما قالت إن من أهم أعمالها فيلم "الفيل الأزرق" وفيلم "يا تهدي يا تعدي" الذي كان دوراً كوميدياً مختلفاً ولاقى رد فعل جيد.

وكشفت عن طموحاتها: "نفسي أمثل مع منى زكي وأحمد عز وكريم عبدالعزيز في دور كبير. ونفسي أعيد فيلم أبيض وأسود. أحب فاتن حمامة ونفسي أعيد فيلم أفواه وأرانب. أحب سعاد حسني ونفسي أعمل فيلم أه من حواء لبني عبد العزيز . وأتمنى أقف أمام رشدي أباظة. وأنتظر تقديم أدوار جديدة ومتنوعة ونفسي أقدم أكشن".

الانتقادات والحياة الشخصية
وتطرقت للانتقادات التي تتعرض لها عبر السوشيال ميديا قائلة: "بتعرض لنقد بيزعلني جداً مثل كلمة ممثلة سخيفة. لكني لا أقف أمامه. وأي إساءة على السوشيال بعمل بلوك. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين وأنا لا أستخدمها كثيراً".

وأشارت إلى أن التعليقات المتعلقة بالإنجاب كانت الأكثر إيلاماً بالنسبة لها، مؤكدة: "بتأثر بأي نقد ولا أحب مشاهدة أعمالي بعد عرضها".

وعن استعدادها للأدوار قالت: "لم أرفض دور فني وندمت عليه. وممكن أحلق شعري بالكامل لو الدور طلب ذلك. ولو جالي دور كومبارس مع نجم عالمي أوافق بالطبع".

واختتمت حديثها بموهبتها في الطبخ: "بعرف أطبخ كويس وأجيد عمل المكرونة بالبشاميل ومش بعرف أعمل السمك"، وتمنت أن يكون لدى الناس رحمة بالحيوانات، وأن تقدم أدواراً تبقى مثل دورها في "أبو العروسة".

عمرو الليثي ولاء الشريف واحد من الناس

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