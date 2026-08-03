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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

أحمد الحجار
أحمد الحجار
تقى الجيزاوي

أعرب الفنان أحمد الحجار عن سعادته بالمشاركة في حفله ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026، مؤكدًا أن المهرجان يمثل، كما تحدث عن أبرز النصائح التي تلقاها من والده الفنان الكبير علي الحجار، إلى جانب مشروعاته الفنية الجديدة والنجاح الكبير الذى حققه من خلال تجسيد شخصية الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وقال أحمد الحجار في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إنه يسعي دائما إن يكون مختلف عن والده الفنان الكبير علي الحجار ويكون له أسلوبه الخاص فى الغناء ، معلقًا: «كان دايمًا يقولي عمري ما عايزك تقلدني، دور على شخصيتك وصوتك وأسلوبك، ولو في حاجة مش عاجباه كان يقول دي وجهة نظري، لكن في النهاية القرار قرارك».

وتحدث أحمد الحجار عن ردود الفعل على تجسيده شخصية الموسيقار محمد عبد الوهاب ضمن أحداث مسرحية “أم كلثوم” الذى شاركت فى فعاليات مهرجان جرش. 

وعن أعماله المقبلة، كشف أحمد الحجار أنه يواصل تسجيل ألبوم جديد يضم خمس أغنيات، إلى جانب مشاركته في فيلم «الشيطان شاطر» مع الفنان أحمد عيد. 

وعن الشخصيات الفنية البارزة الذى يحلم بتجسيدها ، قال أحمد الحجار إنه يتمني تجسيد شخصية الفنان والملحن محمد فوزي.

فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو واغسطس ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث يقدم المطربان أحمد الحجار ونوران أبو طالب حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الأحد 2 أغسطس على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول يضم عدد من أعمال أحمد الحجار الخاصة منها ليالى الصيف، أقولك سر، ماقدرش، يا عاشقاً، الحب هو الحب، يا لدانة، سيدى، إلى جانب مختارات من الغنائيات الشهيرة، أما الثانى تقدم خلاله نوران أبو طالب مزيج من أعمالها الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية منها بتشوف علامات، إعجاز، فى الليل، آه يا لالالى، أهو ده اللى صار، فوازير، فى ظروف تانية، التوبة وغيرها .

يأتى الحفل ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026 الذى يواصل تقديم برنامج فنى متنوع يحتفى بمختلف ألوان الموسيقى والغناء فى إطار رسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى نشر الفنون الجادة.

أحمد الحجار فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026 علي الحجار

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