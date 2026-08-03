مبادرة كلنا عندك تصل بركة السبع.. ومحافظ المنوفية يلتقي مواطنين على مدار 10 ساعات

واصل قطار مبادرة " كلنا عندك " رحلته الميدانية الموسعة ليصل إلي محطته التاسعة بمركز ومدينة بركة السبع ، حيث عقد اللواء عمرو الغريب لقاءاً جماهيرياً موسعاً بأكثر من 150 مواطن علي مدار يوم كامل من العمل الميداني المتواصل وامتد لساعات الليل ، تأكيداً علي ترسيخ نهج التواصل المباشر مع المواطنين من خلال الاستماع إلى شكواهم والوقوف علي احتياجاتهم وبحث مطالبهم لتقديم حلول واستجابات فورية حيالها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات.

حيث أمر محافظ المنوفية في بداية اللقاء بصرف مساعدات مالية عاجلة وتوزيع بونات مواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم دعماً لهم ، فضلا عن توفير أكشاك لعدد من الحالات الأولي بالرعاية كمصدر دخل ثابت لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم ، موجهاً مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة واستخراج كارت الخدمات المتكاملة ، مؤكداً أننا مستمرون في تعزيز الحماية الاجتماعية ومد يد العون للفئات المستحقة، كما كلف المحافظ بتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من الحالات بنواحي قري الشهيد فكري وطوخ طنبشا وعرب الرمل والغوري بالتنسيق مع القطاع الخاص وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وخلال اللقاء استمع محافظ المنوفية لشكوي أهالي عزبة زغو التابعة لقرية أبو مشهور ، موجهاً رئيس المدينة بتسوية وتمهيد الطرق والشوارع المتواجدة بالعزبة ضمن مبادرة " يوم في قريتنا " ، لتعزيز السيولة المرورية والإرتقاء بمستوي الخدمات ، وكذا دراسة طلبات عدد من المواطنين يلتمسوا تسهيل نهو إجراءات ملف التصالح الخاص بهم في ضوء الضوابط.

كما كلف المحافظ الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام ، ببحث ودراسة طلب عدد من الأهالي يلتمسوا تطوير ورفع كفاءة طريق " مصرف محلة روح " بداية من محطة الصرف الصحي بالغوري وحتي مقابر شنتنا الحجر، وذلك بسبب سوء حالته العامة حفاظاً علي صحة وسلامة الأهالي ، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام ببحث شكوي مواطن ، يتضرر من وجود بناء مخالف للإشتراطات وبدون ترخيص ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات حفاظاً علي الصالح العام.

كما وجه محافظ المنوفية، مدير مديرية الشؤون الصحية ومدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، بسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة والعاجلة لعدد من الحالات المرضية، وتوفير أوجه الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مراعاةً لظروفهم الإنسانية ودعمًا لهم، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة وتحقيق الاستجابة الفورية لاحتياجاتهم

كما إستمع محافظ المنوفية لشكوي عدد من الأهالي بناحية شارع الميداني ، يلتمسون تغيير خط المياه المار بمنازلهم بسبب تعرضه للتلف ، موجهاً رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة الطلب والعرض عليه خلال إسبوعين للمساهمة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة ، فيما إستمع المحافظ إلي شكوي عدد من الأهالي بنواحي ميت فارس وطوخ طنبشا بشأن التضرر من وجود أحد المخابز المخالفة للإشتراطات الصحية والبيئية ، ومنشأة أخري تعمل بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية تسبب إزعاج للأهالي ، وأمر المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات حفاظاً علي صحة وحقوق المواطنين كما وجه المحافظ رئيس قطاع كهرباء المنوفية، بإجراء معاينة ميدانية عاجلة بعزبة قنصوة التابعة لقرية طنبشا، لفحص شكاوى الأهالي بشأن ضعف التيار الكهربائي، والوقوف على أسباب المشكلة ووضع الحلول اللازمة لتحسين مستوى الخدمة.

وفي استجابة فورية لمطالب المواطنين، كلّف المحافظ رئيس مدينة بركة السبع بتحديد موقع مناسب لإنشاء موقف سيارات أجرة يخدم أهالي قرية كفر نفرة والقرى المجاورة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين خدمات النقل. كما وجه بتسوية وتمهيد مدخل قرية الشهيد فكري وعزبة أبو شوشة، وإزالة جميع التعديات ورفع مخلفات الهدم بمنطقتي الكوبري الأحمر وعزبة علوة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذا دراسة وفحص عدد من شكاوى الأهالي ميدانياً والعرض عليه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن مبادرة " كلنا عندك " تمثل أحد أهم آليات التواصل الميداني الفعال مع المواطنين ، لما تتيحه من رصد مباشر لشكواهم ومطالبهم بشكل فعال ، والتنسيق الفوري بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تسهم في تلبيتها ، مشيراً إلى أن المتابعة الدقيقة والدورية لما يتم رصده من مطالب وشكاوى تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات المبادرة ، مؤكداً أن نجاحها يقاس بمدى سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتنفيذ الحلول على أرض الواقع ، بما يحقق مردوداً إيجابياً على جودة الحياة المعيشية لأهالي وأبناء المحافظة.