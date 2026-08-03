تجديد ثقة وتغييرات شاملة .. ننشر تفاصيل حركة ضباط المباحث بمديرية أمن المنوفية

اعتمد اللواء عبد الحليم فايد، مدير أمن المنوفية، الحركة الداخلية لضباط المباحث على مستوى المحافظة، والتي أشرف على إعدادها اللواء أحمد خلف، مدير المباحث الجنائية؛ بهدف تجديد الدماء، ورفع كفاءة المنظومة الأمنية، والدفع بالقيادات والكفاءات الشرطية في مختلف المراكز والأقسام.

​شملت الحركة تجديد الثقة في العقيد أحمد شمس رئيسًا لفرع البحث الجنائي بمدينة السادات، وتعيين المقدم ضياء راشد رئيسًا لفرع البحث بأشمون. كما ضمت قيادات التفتيش تكليف العقيد مصطفى حسانين مفتشًا لمباحث مركزي قويسنا وبركة السبع، والمقدم مراد أبو الذهب مفتشًا لمباحث منوف، والمقدم أحمد عرفة مفتشًا لمباحث تلا والشهداء، إلى جانب تكليف المقدم مصطفى داود مفتشًا لمباحث شبين الكوم.

و​تضمنت الحركة تعيين وتكليف قيادات جديدة لرئاسة المباحث بعدد من المراكز والأقسام؛ حيث تقرر تعيين المقدم أحمد عبد القوي رئيسًا لمباحث قويسنا، والرائد مصطفى البش رئيسًا لمباحث السادات، والرائد مصطفى عادل رئيسًا لمباحث مركز شبين الكوم، والرائد محمد فرغلي رئيسًا لمباحث قسم شبين الكوم.

​كما شملت القرارات تعيين المقدم أحمد عبد السلام رئيسًا لمباحث مركز منوف، وتكليف الرائد كريم الضبع رئيسًا لمباحث قسم منوف، وتعيين الرائد محمد شكري رئيسًا لمباحث بركة السبع، وتكليف الرائد عمرو سعد الله رئيسًا لمباحث تلا، والرائد أحمد غباشي رئيسًا لمباحث قسم سرس الليان، بالإضافة إلى تكليف الرائد محمد سالم بمهام معاون أول مباحث السادات لقطاعي الخطاطبة وكفر داود.

​وفي سياق متصل، جددت مديرية الأمن الثقة في عدد من رؤساء المباحث للاستمرار في مواقعهم، وشمل ذلك الرائد أحمد أبو العلا رئيسًا لمباحث مركز الباجور، والرائد ماجد عبود رئيسًا لمباحث مركز أشمون، والرائد أحمد مصيلحي رئيسًا لمباحث مركز الشهداء.