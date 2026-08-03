"التنمية المحلية": بلاغات الهزة الأرضية محدودة.. وتوفير سكن بديل للأسر المتضررة

قال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، إن البلاغات الواردة من المحافظات عقب الهزة الأرضية جاءت محدودة، رغم شعور المواطنين بالزلزال في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت بشكل فوري مع الحالات التي استدعت التدخل، مع توفير سكن بديل للأسر التي تم إخلاء منازلها حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن محدودية البلاغات تعكس محدودية الأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية، مؤكدًا أن غرف العمليات بالمحافظات تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع سقوط أجزاء من أحد العقارات بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، حيث تم إخلاء المبنى احترازيًا حفاظًا على أرواح السكان، لافتًا إلى أن غالبية العقارات التى تعرضت لأضرار هى مبانٍ قديمة سبق صدور قرارات إزالة بشأنها.

ونوه بأن وزارة التنمية المحلية تواصل متابعة الموقف عبر مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات فى جميع المحافظات، لضمان سرعة التعامل مع أى بلاغات أو مستجدات مرتبطة بالهزة الأرضية.

وأكد أن فرق المتابعة ظلت على اتصال مستمر بالمحافظات لرصد أية آثار محتملة للزلزال، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، مشددًا على جاهزية جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع أى تطورات.

وأوضح رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن الدولة توفر سكنًا بديلًا للمواطنين الذين يتم إخلاء منازلهم بسبب الأضرار الإنشائية، من خلال مراكز الإغاثة التابعة للمحافظات، لحين الانتهاء من أعمال الترميم أو اتخاذ القرار المناسب بشأن العقار.

وأشار إلى أن الإدارات الهندسية ولجان المنشآت الآيلة للسقوط تنتقل فور تلقى البلاغات لمعاينة العقارات المتضررة، وتقييم حالتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، سواء بالترميم أو استمرار الإخلاء، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وسرعة احتواء أى تداعيات للهزة الأرضية.