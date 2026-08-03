لم تتنبأ بحدوثه.. أستاذ استشعار عن بعد يكشف مفاجأة عن رسائل أندرويد للتنبيه من الزلزال

كشف هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد، كيفية قيام الهواتف العاملة بنظام الـ «أندرويد» بإرسال تحذيرات من الزلزال قبل حدوث الزلزال الذي ضرب مصر فجر اليوم.

وقال هشام العسكري، في مداخلة هاتفية على قناة «المحور»، إن أجهزة أندرويد لم تتنبأ بالزلزال، لكنها استشعرته نتيجة الاهتزازات.

وأضاف أن بعض أجهزة أندرويد مزودة بأنظمة تقيس الاهتزازات الخاصة بالزلازل.

وأوضح أن المناطق البعيدة عن الزلزال، الذي كانت بؤرته قرب السويس، لم تتلقَّ تنبيهًا أو تحذيرًا على أجهزتها.

ولفت إلى أن خاصية التنبيه من الزلازل متوافرة في أجهزة أندرويد، ولذلك لم يظهر هذا التنبيه على أجهزة آيفون.