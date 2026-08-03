مصادر: غموض حول مكان وزمان استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أفادت مصادر حكومية باكستانية بأن الوسطاء لم يؤكدوا بعد موعد أو مكان استئناف المفاوضات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران.

وصرحت مصادر حكومية باكستانية لوكالة الأناضول التركية (AA) من إسلام آباد، بأن الوسطاء لم يؤكدوا بعد موعدًا أو مكانًا لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت الوكالة بأنه لم يتم تحديد أي محادثات مباشرة في العاصمة الباكستانية خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصر في وقت سابق على أن المفاوضات المباشرة مع إيران ستبدأ بعد ظهر اليوم الإثنين.

وأفادت وكالة الأناضول بأن وسطاء من باكستان وقطر على اتصال مع كل من واشنطن وطهران، وأن إسلام آباد والدوحة هما على الأرجح المكانان المحتملان للمحادثات المقترحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران بصرامة.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أنه حتى اليوم 3 أغسطس قامت بتحويل مسار 44 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، بالإضافة إلى تنفيذ عمليتي صعود وتفتيش على سفينتين أخريين؛ في إطار إجراءاتها الرامية إلى فرض القيود الأمريكية على حركة الملاحة المرتبطة بإيران.