حرب إيران تنعش النفط الصخري الأمريكي وسط توقعات بأقوى أرباح منذ 2022

توقع خبراء أن يعلن منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة عن أقوى أرباح فصلية لهم منذ عام 2022، بعدما أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام، في حين يتوقع محللون أن يتم توجيه الجزء الأكبر من هذه المكاسب إلى المساهمين بدلًا من إنفاقها على توسيع الإنتاج.

وتعد شركات "كونوكو فيليبس"، و"أوكسيدنتال بتروليوم"، و"إي أو جي ريسورسز"، و"دايموندباك إنرجي"، و"ديفون إنرجي"، من بين الشركات المتوقع أن تسجل ارتفاعًا قويًا في أرباح الربع الثاني، بعدما صعدت أسعار النفط القياسية خلال معظم أشهر الربع، ما عزز التدفقات النقدية في مختلف أنحاء القطاع.

وأدى الصراع، الذي اندلع في أواخر فبراير، إلى اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تدفقات النفط والغاز العالمية، ما دفع متوسط سعر خام برنت إلى الارتفاع من 69.82 دولار للبرميل في يناير إلى 126.41 دولار في أبريل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط من 65.17 دولار إلى 109.64 دولار.

ومن المتوقع أن تكون هذه القفزة في أرباح شركات النفط الصخري مماثلة للمكاسب الكبيرة التي حققها المنتجون بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، لكن وعلى خلاف ما حدث آنذاك، يقول محللون إن الشركات من غير المرجح أن ترفع وتيرة أعمال الحفر، إذ تفضل إعطاء الأولوية لتوزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، وتعزيز قوة ميزانياتها العمومية.

وقال المحلل الاقتصادي جوشوا أجيلار، إن أسواق النفط الخام قد تواجه فائضًا في المعروض إذا تم التوصل إلى حل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن محللين أكدوا أن قوة الميزانيات العمومية والانضباط في الإنفاق يجعلان منتجي النفط الصخري في وضع أفضل مقارنة بعام 2022 لتحمل انخفاض أسعار النفط.

وقال خبير الأسواق درو ديبو: إن الجزء الأكبر من التدفقات النقدية الإضافية من المرجح أن يعود إلى المساهمين، بينما قال عارف جاسيلوف، الشريك في شركة "جاسيلوف جروب" للاستشارات، إن المنتجين دخلوا أحدث صدمة جيوسياسية بميزانيات عمومية أقوى بكثير مقارنة بعام 2022.

من جانبه.. قال المحلل الاقتصادي ماثيو برنشتاين إن شركة "دايموندباك إنرجي" كانت الوحيدة التي ربطت بشكل صريح بين ارتفاع أسعار النفط وزيادة النشاط.

وسجلت شركتا "شيفرون" و"إكسون موبيل"، وهما من كبرى شركات النفط، أرباحًا قوية خلال الربع الثاني، إذ تجاوزت شيفرون توقعات السوق بعدما حققت أعلى أرباح لها في 6 سنوات، بينما جاءت نتائج إكسون موبيل أقل من التوقعات رغم تسجيلها أكبر أرباح لها في 4 سنوات.