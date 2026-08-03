محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن بشرى سارة لأولياء الأمور والطلاب بالمحافظة؛ حيث أكد أنه تقرر رسميا تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك استجابة للمطالب الواسعة التي تقدم بها الأهالي حرصا على مستقبل أبنائهم.

وأوضح محافظ الجيزة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة تعكف حالياً على مراجعة دقيقة وميدانية للطاقة الاستيعابية بجميع المدارس الثانوية في مختلف الإدارات التعليمية.

وأشار الأنصاري، إلى أن تحديد المجموع الجديد للقبول سيتم بناء على الكثافات الطلابية والأماكن الشاغرة المتاحة، تمهيداً لاتخاذ القرار الرسمي المناسب الذي يعطي الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام دون الخلل بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للنبض الشارع والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، ومن المقرر أن يتم إعلان الدرجات الجديدة بقرار رسمي فور الانتهاء من حصر الأعداد الشاغرة خلال الأسبوع الجاري.