محافظ الجيزة ورئيس "التنمية الحضرية" يبحثان مخطط تطوير منطقة "عزيز عزت" والكيت كات والمنطقة المحيطة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر مستجدات مشروع إعادة تخطيط منطقة "عزيز عزت" والكيت كات والمنطقة المحيطة بها، بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهند عبد الحليم نائب المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والقانونية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية بتبني رؤية متكاملة لتطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءتها العمرانية والخدمية مع الاستغلال الأمثل للمساحات العامة والحدائق بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينعكس إيجابًا على المواطنين .

وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع صندوق التنمية الحضرية وجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير التخطيطية والهندسية مع مراعاة تحقيق أقصى استفادة من الموقع بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متطورة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ معدلات إنجاز أعمال اللجان المختصة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية إلى جانب نسب التقدم في إعداد مخطط التطوير موجهًا بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الإجراءات وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما تناول الاجتماع استعراض عدد من المقترحات التصميمية لإعادة تخطيط منطقة الكيت كات من خلال عدة بدائل تتضمن مخططات عامة وتفصيلية للمنطقة تمهيدًا لاختيار البديل الذي يحقق الاستغلال الأمثل للموقع ويراعي الجوانب العمرانية والخدمية ويسهم في إنشاء مجتمع عمراني متكامل يواكب خطط التنمية بالمحافظة.