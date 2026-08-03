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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع المخلفات وتستجيب لشكاوى المواطنين

رفع المخلفات
رفع المخلفات
أحمد زهران

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملاتها الميدانية الموسعة بمختلف الأحياء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على التواصل الفعال مع الشارع وشكاوى المواطنين، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدها للعمل على حلها وإزالتها على الفور.

وفي هذا السياق، وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، عاطف شعبان، مدير عام النظافة، بالتحرك السريع والميداني للتعامل مع عدد من البلاغات والشكاوى المسجلة.

وتأتي أبرز الشكاوى والمناطق التي تم التعامل معها:

-مدخل كفرة نصار التابع لحي الهرم: تم رفع كافة التراكمات والمخلفات وتطهير الموقع بالكامل.

-سلم المدينة الدائري التابع لحي الهرم: جرى التجريد ورفع مخلفات الرتش بالكامل وتجهيز الموقع لشكل حضاري.

-شارع القومية بالورلق: تم تنفيذ حملة نظافة مكثفة ورفع التراكمات والمخلفات اليومية.

شارع البوهي بإمبابة: رفع كافة المخلفات والقمامة ونظافة الشارع للارتقاء بالمظهر العام.

وعلى جانب آخر، شهد طريق (مصر - إسكندرية الصحراوي) أمام المتحف المصري الكبير بنطاق حي الهرم حملة موسعة لرفع كفاءة النظافة والتجميل بالمنطقة الحيوية والمحيطة بالمتحف، وجاء ذلك بحضور محمد إبراهيم، مدير نظافة الهرم، وبمتابعة ميدانية مباشرة من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة الجيزة وهيئة النظافة والتجميل لتعزيز الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع ومحاور المحافظة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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