رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة الطالب خالد الأشرم، من الصف السادس الأساسي، حيث اخترقت رصاصة إسرائيلية يده ورسغه بشكل مباشر، بينما كان يجلس على مقعده الدراسي ممسكاً بقلمه داخل مدرسة السوافير، غرب مدينة ‎غزة.

واستنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هذا الاعتداء المنهجي والمتواصل على المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن استهداف الأطفال وهم في فصولهم الدراسية يشكل "جريمة مركبة" وانتهاكاً صارخاً للحق الأساسي في الحياة والتعليم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل والفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية اللازمة للطلبة والمدارس من بطش الاحتلال.