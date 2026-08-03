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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجرة جماعية تضرب إسرائيل.. دراسة جامعية تحذر من تهديدات للاقتصاد والأمن

بوابة الخروج من إسرائيل
بوابة الخروج من إسرائيل
فرناس حفظي

كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة تل أبيب عن تصاعد غير مسبوق في معدلات الهجرة من إسرائيل، إذ غادر نحو 268 ألف إسرائيلي البلاد خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، في أعلى مستوى يُسجل خلال العقود الأخيرة.

وبحسب الدراسة، بلغ عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد لمدة ثلاثة أشهر متواصلة أو أكثر خلال عام 2025 نحو 90,922 شخصا، مقارنة بـ91,499 في عام 2024، و86,509 في عام 2023، وهو ما يعكس استمرار موجة الهجرة التي بدأت عقب عام 2023.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعا كبيرًا مقارنة بالفترة نفسها من العقد الماضي، حيث لم يتجاوز عدد المغادرين خلال أعوام 2013 إلى 2015 نحو 183 ألف شخص.

وأوضح معدو الدراسة، التي استندت إلى بيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، أنهم استخدموا مؤشرًا يعتمد على مغادرة البلاد لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، في ظل عدم توافر بيانات الهجرة السنوية الكاملة لعام 2025 حتى مطلع عام 2027.

هجرة الأدمغة 

وحذر البروفيسور إيتاي أتر، أحد معدّي الدراسة، من أن استمرار هذا الاتجاه قد يهدد مستقبل الاقتصاد والأمن الإسرائيلي، مؤكدًا أن القلق لا يرتبط بالأرقام الحالية فقط، وإنما بإمكانية استمرار ارتفاع معدلات الهجرة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الدراسة رصدت زيادة ملحوظة في هجرة أصحاب الكفاءات، من بينهم الأطباء والمهندسون والأكاديميون وحملة الدكتوراه وذوو الدخول المرتفعة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الطبية والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد الباحثون أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بدرجة كبيرة على رأس المال البشري عالي الكفاءة، ما يجعل هجرة هذه الفئات تمثل خطرًا استراتيجيًا في حال استمرارها أو تسارعها نتيجة أزمات سياسية أو اقتصادية أو أمنية جديدة، رغم أن المستويات الحالية للهجرة لا تشكل، حتى الآن، تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الإسرائيلي.

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