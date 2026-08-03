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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملادينوف: إسرائيل تواصل قصف غزة رغم موافقة الفصائل على خارطة طريق لوقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أكد رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ما زالت مستمرة، رغم موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق تهدف إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة أوقعت قتلى من المدنيين وألحقت أضرارًا بإمدادات طبية داخل القطاع.

وأوضح ملادينوف أن استمرار التصعيد جاء رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها مجلس السلام، بالتعاون مع مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، لإقناع الفصائل الفلسطينية بالموافقة على خارطة الطريق، والتي تتضمن التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل نقل إدارة الحكم المدني وتسليم الأسلحة.

وأضاف أن الخطة الشاملة، إلى جانب "صفقة شرم الشيخ"، تفرض التزامات متبادلة على جميع الأطراف، وتتضمن كذلك ضمان الإفراج عن جميع الرهائن، في إطار تسوية أوسع تهدف إلى إنهاء الأزمة.

وأشار رئيس مجلس السلام في غزة إلى أن فريقه يواصل العمل على مدار الساعة مع الوسطاء والشركاء الإقليميين لتقليل حدة التوتر وتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الاتفاقات المطروحة، مؤكدًا أن الوصول إلى سلام دائم لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب التزامًا جادًا من جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري وتنفيذ التفاهمات السياسية.

رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف قطاع غزة الفصائل الفلسطينية وقف إطلاق النار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة شرم الشيخ

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