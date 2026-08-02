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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد انتهاء عقوبة المخدرات.. ماذا ينتظر التيك توكر "مداهم" داخل السجن؟

مداهم
مداهم
رامي المهدي

أنهى التيك توكر المعروف باسم "مداهم" تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام، الصادرة بحقه في قضية تعاطي المواد المخدرة.
 

ولا يزال "مداهم" يقضي عقوبة أخرى في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المحتوى"، إذ يتبقى له تنفيذ حكم الحبس لمدة ثلاثة أشهر، بعدما قبلت المحكمة استئنافه وخففت العقوبة من الحبس لمدة عام إلى ثلاثة أشهر فقط، قبل الإفراج عنه عقب انتهاء مدة العقوبة المتبقية.


 

وكانت قررت محكمة استئناف الاقتصادية بالقاهرة، حبس التيك توكر مداهم، 3 اشهر بدلا من سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة.

 

واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.


 

وأكد المتهم انه استخدم تلك الاموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.


 

وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.


 

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد توفّر معلومات مؤكدة عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعمد من خلالها بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلًا وغير لائق، بقصد تحقيق مكاسب مالية ضخمة بالمخالفة لأحكام القانون.


 

وأسفرت التحريات عن أن المتهم استخدم الأموال التي جناها من هذا النشاط في عمليات غسل أموال ممنهجة، من خلال شراء الأصول والممتلكات وتأسيس كيانات شكلية، لإخفاء مصادر الدخل المشبوه وإظهاره وكأنه ناتج عن أنشطة مشروعة.


 

وقدّرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، في إطار استمرار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية ذات الصلة.

مداهم التيك توكر المواد المخدرة

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