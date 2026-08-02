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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم /الأحد/، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.. قائلة: "إن البلاد ستشهد اعتبارا من بعد غد /الثلاثاء/ انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 2 درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات مئوية".

وفيما يتعلق بطقس الغد، أوضحت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن درجة الحرارة المتوقعة غدا /الاثنين/ على القاهرة الكبرى ستكون وفقا للتقديرات السابقة، وهي العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، وعلى الوجه البحري 36 و38، وعلى السواحل الشمالية الغربية 30 و33، والسواحل الشمالية الشرقية 33 و36، فيما ستسجل على شمال الصعيد 40 و42، وتبلغ أوجها في جنوب الصعيد حيث ستسجل 45 و46.

ولفتت إلى أن طقس الغد سيشهد تكونا للشبورة المائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحيانا.

وأضافت: "تتواجد فرص ضعيفة لسحب منخفضة ورذاذ خفيف غير مؤثر على مناطق متفرقة مع نشاط للرياح (30-40 كم/س) يلطف الأجواء، لكنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على صحراء مطروح وحلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، فضلا عن اضطراب الملاحة على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة وبورسعيد ودمياط والعريش بارتفاع أمواج يصل إلى 2.25 متر".

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة اعتبارا من بعد غد /الثلاثاء/ وحتى السبت القادم.. قالت إيمان شاكر "إن البلاد ستشهد خلال هذه الفترة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية مع استمرار الطقس شديد الحرارة الرطب نهارا والمائل للحرارة الرطب ليلا، كما يستمر ارتفاع نسب الرطوبة في زيادة الاحساس بحرارة الطقس عن المعلن في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية".

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة ستسجل استقرارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري عند 36 و38، فيما تهبط الجمعة عند 35 و37، بينما تتراوح العظمى في السواحل الشمالية ما بين 30 و31، والمحسوسة ما بين 33 و35 درجة.

وأشارت إلى أنه سوف تتزامن هذه الفترة مع استمرار تكون الشبورة المائية الصباحية من 4 إلى 8 صباحا على الطرق الشمالية وحتى شمال الصعيد، ونشاط ممتد للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ارتفاع نسب الرطوبة رئيس مركز الاستشعار عن بعد

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