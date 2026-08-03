قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: ارتفاع درجات الحرارة وفرض زيادة الأحمال أدى لتحريك أسعار التعريفة
محاكمة 53 متهما بقضية خلية القطامية.. اليوم
فورد اكسبلورر ST بقوة تصل لـ 400 حصان
تنسيق علمي علوم 2026.. مجموعك يدخلك إيه بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى؟
تنسيق الجامعات 2026.. انخفاض ملحوظ لعلمي رياضة واستقرار نسبي لعلمي علوم وأدبي
الإعلانات تحسم الاتفاق.. تفاصيل تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي
اتحاد الكرة يحسم الجدل: لم نصدر بيانات رسمية خلال الأيام الماضية
أسعار النفط تهبط بأكثر من 6% بعد تراجع ترامب عن الضربة العسكرية ضد إيران
فيفا يحسم نزاع عبد الحميد معالي ضد الزمالك
أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟
ترامب: السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا وقف الضربة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع إيران اعتبارًا من مساء اليوم  الإثنين، مؤكدًا أن الاتصالات الجارية بين الجانبين تركز على آلية التفاوض وعدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب إن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، معربًا عن ثقته بإمكانية التوصل أيضًا إلى اتفاق يتعلق بنزع السلاح النووي، في إطار المساعي الرامية إلى خفض التوتر بين واشنطن وطهران.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجانبين يناقشان حاليًا شكل المفاوضات وترتيباتها، موضحًا أن الجولة الجديدة ستبدأ مساء الإثنين، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من الحوار بين البلدين بعد فترة من التصعيد والتوتر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنه منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية، تم تحويل مسار 35 سفينة كانت تعبر منطقة مضيق هرمز.

وأضافت القيادة، في منشور على منصة (إكس)، أنه تم كذلك تحييد سفينتين، إلى جانب اعتلاء سفينتين أخريين، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن هويتهما أو ملابسات تلك العمليات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب المحادثات مع إيران البرنامج النووي الإيراني مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

ترشيحاتنا

امتحانات المعاهد الأزهرية

الدور الثاني.. طلاب الإبتدائية والإعدادية الأزهرية يمتحنون اليوم اللغة العربية والهندسة

إطفاء الأنوار ليلا

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا عند النوم؟.. لـ3 أسباب فاحذر الاستهانة

وقت صلاة العشاء

هل وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني؟.. انتبه لـ13 حقيقة

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد