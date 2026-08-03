ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع إيران اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين، مؤكدًا أن الاتصالات الجارية بين الجانبين تركز على آلية التفاوض وعدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب إن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، معربًا عن ثقته بإمكانية التوصل أيضًا إلى اتفاق يتعلق بنزع السلاح النووي، في إطار المساعي الرامية إلى خفض التوتر بين واشنطن وطهران.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الجانبين يناقشان حاليًا شكل المفاوضات وترتيباتها، موضحًا أن الجولة الجديدة ستبدأ مساء الإثنين، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من الحوار بين البلدين بعد فترة من التصعيد والتوتر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنه منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية، تم تحويل مسار 35 سفينة كانت تعبر منطقة مضيق هرمز.

وأضافت القيادة، في منشور على منصة (إكس)، أنه تم كذلك تحييد سفينتين، إلى جانب اعتلاء سفينتين أخريين، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن هويتهما أو ملابسات تلك العمليات.