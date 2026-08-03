قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: ارتفاع درجات الحرارة وفرض زيادة الأحمال أدى لتحريك أسعار التعريفة
محاكمة 53 متهما بقضية خلية القطامية.. اليوم
فورد اكسبلورر ST بقوة تصل لـ 400 حصان
تنسيق علمي علوم 2026.. مجموعك يدخلك إيه بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى؟
تنسيق الجامعات 2026.. انخفاض ملحوظ لعلمي رياضة واستقرار نسبي لعلمي علوم وأدبي
الإعلانات تحسم الاتفاق.. تفاصيل تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي
اتحاد الكرة يحسم الجدل: لم نصدر بيانات رسمية خلال الأيام الماضية
أسعار النفط تهبط بأكثر من 6% بعد تراجع ترامب عن الضربة العسكرية ضد إيران
فيفا يحسم نزاع عبد الحميد معالي ضد الزمالك
أول إجازة رسمية في أغسطس 2026.. هل تمتد إلى 3 أيام متتالية؟
ترامب: السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا وقف الضربة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا وقف الضربة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة بشأن التوتر مع إيران، مؤكدًا أن السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب إيران، طلبت منه إلغاء ضربة عسكرية كانت الولايات المتحدة تستعد لتنفيذها ضد طهران.

وقال ترمب إن القوات الأمريكية كانت على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجوم واسع النطاق، مشيرًا إلى أن الضربات كانت ستتواصل، وأن العملية العسكرية المخطط لها كانت ستكون "الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل أيضًا إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح ترامب أن واشنطن تجري حاليًا مباحثات مع الجانب الإيراني حول آلية وشكل المفاوضات، مؤكدًا أن جولة جديدة من المحادثات ستنطلق مساء الإثنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية يتمثل في التوصل إلى اتفاق يضمن نزع السلاح النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هذه الجهود ستؤتي ثمارها.

ترامب السعودية والإمارات قطر وإيران الحرب العالمية الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوتر مع إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

ترشيحاتنا

أرشيفية

مستشار نتنياهو: لا تنفيذ لاتفاق لبنان دون نزع سلاح حزب الله

"الدفاع" الروسية تعلن استهداف مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في خاركوف

"الدفاع" الروسية تعلن استهداف مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في خاركوف

فرنسا تشدد الرقابة على استحواذ المستثمرين الأجانب في القطاعات الحساسة

فرنسا تشدد الرقابة على استحواذ المستثمرين الأجانب في القطاعات الحساسة

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد