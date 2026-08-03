ترامب: السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا وقف الضربة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة بشأن التوتر مع إيران، مؤكدًا أن السعودية والإمارات وقطر، إلى جانب إيران، طلبت منه إلغاء ضربة عسكرية كانت الولايات المتحدة تستعد لتنفيذها ضد طهران.

وقال ترمب إن القوات الأمريكية كانت على أهبة الاستعداد لتنفيذ هجوم واسع النطاق، مشيرًا إلى أن الضربات كانت ستتواصل، وأن العملية العسكرية المخطط لها كانت ستكون "الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك اتفاقًا تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل أيضًا إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح ترامب أن واشنطن تجري حاليًا مباحثات مع الجانب الإيراني حول آلية وشكل المفاوضات، مؤكدًا أن جولة جديدة من المحادثات ستنطلق مساء الإثنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية يتمثل في التوصل إلى اتفاق يضمن نزع السلاح النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هذه الجهود ستؤتي ثمارها.