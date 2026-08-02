وسائل إعلام عبرية: من الصعب التخطيط للمستقبل في ظل طريقة تعامل ترامب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل كانت قد استعدت مساء أمس لهجوم أمريكي كبير على إيران بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية قائلة: رغم رفع حالة التأهب في إسرائيل خشية الرد الإيراني إلا أن ترامب أمر بإلغاء الهجوم بعد ساعات عصيبة ومتوترة في إسرائيل وفي أنحاء الشرق الأوسط.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر: تصرفات ترامب تضر بالجاهزية العملياتية وتستنزفها، وللمرة الثانية خلال أسبوع تُبلغ الولايات المتحدة إسرائيل بهجوم مخطط له قد يهز الشرق الأوسط ثم يتم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة من دون تفسير.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن آلاف المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية استعدوا خلال عطلة نهاية الأسبوع لتصعيد إقليمي.

وختمت هيئة البث الإسرائيلية قائلة : من الصعب الاستعداد والتخطيط للمستقبل بشكل جدي في ظل طريقة تعامل ترامب.