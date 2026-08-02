46 درجة في الظل بالصعيد| الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء تراجع الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، موضحة أن الانخفاض في درجات الحرارة سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل عاملًا رئيسيًا في زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد سجلت خلال اليومين الماضيين ذروة الموجة الحارة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 39 درجة مئوية، بينما تجاوزت درجات الحرارة المحسوسة حاجز الـ40 درجة؛ نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة، خاصة في المناطق الشمالية.

وأضافت أن نسب الرطوبة سجلت معدلات مرتفعة، تخطت 95% على السواحل الشمالية، واقتربت من 85% في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وهو ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، حتى مع ثبات القراءات المسجلة في الظل.

وأكدت أن التحسن في الأحوال الجوية سيظهر بشكل تدريجي مع انخفاض درجات الحرارة لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية، لافتة إلى أن هذا الانخفاض لن يقضي تمامًا على الشعور بالأجواء الحارة بسبب استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة، خصوصًا خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستظل الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، حيث تلامس درجات الحرارة هناك نحو 46 درجة مئوية في الظل، وهو ما يستدعي اتخاذ المزيد من الاحتياطات، خاصة بالنسبة للعاملين في الأماكن المكشوفة وكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، داعية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة، الممتدة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، إلى جانب استخدام القبعات أو المظلات عند الاضطرار للخروج.

واختتمت غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن التحسن المتوقع في درجات الحرارة سيكون نسبيًا وتدريجيًا، بينما سيظل ارتفاع نسب الرطوبة حاضرًا خلال الأيام المقبلة، ما يتطلب استمرار الالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظًا على الصحة العامة، خاصة مع استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة في معظم أنحاء البلاد.