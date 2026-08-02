سعر الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 بعد آخر تراجع في الصاغة

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 في الأسواق المحلية، وذلك عقب الانخفاض الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، بحسب آخر تحديث صادر عن شعبة الذهب، في الوقت الذي يواصل فيه المواطنون والمستثمرون متابعة تطورات أسعار الذهب محليًا وعالميًا، باعتبارها من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في قرارات البيع والشراء والاستثمار.

ويأتي استقرار أسعار الذهب اليوم بعد موجة التراجع الأخيرة التي شهدتها محال الصاغة، بالتزامن مع استمرار متابعة المتغيرات التي تؤثر في حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، وسط اهتمام واسع بأسعار الأعيرة المختلفة وسعر الجنيه الذهب، إلى جانب متابعة تحركات سعر الذهب بالدولار في الأسواق الدولية.

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كم سجل سعر الذهب اليوم بالدولار؟

بلغ سعر الذهب اليوم بالدولار، وفقًا لآخر تحديث، 4103.99 دولار للأونصة، بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة خلال تعاملات أمس.

وفي المقابل، أشارت البيانات إلى أن الاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط كان لها تأثير في هبوط المعدن الأصفر وارتفاع أسعار النفط، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، وهو ما يسلط الضوء على استمرار تأثر الأسواق العالمية بالتطورات الجيوسياسية وتحركات أسواق الطاقة.

سعر الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 في الصاغة

شهدت محال الصاغة أمس انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب، قبل أن تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم، مع استمرار ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة قد تشهدها السوق المحلية أو العالمية خلال الفترة المقبلة.

ويتابع الراغبون في الشراء أو البيع تحديثات أسعار الذهب بصورة مستمرة، خاصة أن الأسعار تتغير وفقًا لمستجدات السوق والعوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس محليًا ودوليًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5940 جنيهًا، بينما بلغ سعره بالمصنعية 6040 جنيهًا، بعد الانخفاض الذي شهدته الأسعار أمس.

ويظل عيار 21 الأكثر طلبًا بين المواطنين، سواء لأغراض الادخار أو شراء المشغولات الذهبية، الأمر الذي يجعله محل متابعة يومية من جانب المستهلكين والمتعاملين في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية وفق آخر تحديث على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية سجل 5940 جنيهًا، وبالمصنعية 6040 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل نحو 5091 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 6788 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 47520 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الذهب اليوم، عقب الانخفاض الطفيف الذي سُجل خلال تعاملات أمس، مع استمرار متابعة المتعاملين لتحركات الأسعار لحظة بلحظة.

لماذا يواصل سعر الذهب جذب اهتمام المواطنين؟

يحافظ الذهب على مكانته باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، لذلك تحظى أسعاره بمتابعة واسعة من المواطنين، سواء ممن يخططون لشراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الراغبين في متابعة حركة الأسواق.

كما ترتبط أسعار الذهب بعدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما يجعل التغيرات التي يشهدها المعدن النفيس محط اهتمام دائم، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة مع تأثير تطورات الأسواق الدولية وأسعار النفط والأحداث الإقليمية في اتجاهات التداول.

متابعة مستمرة لأسعار الذهب

تستمر أسعار الذهب في استقطاب اهتمام المتعاملين في الأسواق، مع الحرص على متابعة آخر التحديثات الصادرة بشأن أسعار الأعيرة المختلفة وسعر الجنيه الذهب وسعر الأونصة عالميًا، وذلك في ظل التغيرات اليومية التي يشهدها سوق المعادن النفيسة، والتي تؤثر في قرارات البيع والشراء والاستثمار، إلى جانب اهتمام المواطنين بمعرفة أحدث الأسعار قبل إتمام عمليات الشراء أو البيع.