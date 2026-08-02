قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع طالبة قبل حفل تخرجها في حادث تصادم بطنطا
التعليم: الدين مادة أساسية خارج المجموع في البكالوريا..والنجاح فيها من 70%
هيثم فاروق: كنت أتوقع انتقال صلاح لأمريكا.. والزمالك كبير أفريقيا مهما غاب
الكهرباء: نظام الشرائح يحقق الحماية الاجتماعية.. والدولة تتحمل 371 مليار جنيه كدعم
تدريس مواد جديدة في البكالوريا المصرية لتأهيل الطلاب لسوق العمل ..تفاصيل عاجلة
تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان
انقطاع المياه عن مدينة منفلوط وعدد من القرى
هل يستطيع الطالب تغيير مساره في البكالوريا المصرية "لو غير رأيه"؟|التعليم ترد
هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة
القبض على 5 أشخاص تعدوا على آخر بأسلحة بيضاء في كفر الشيخ
بعد تصدره التريند.. من هو الإعلامي عمرو عصام زوج الإعلامية سارة أبو الوفا؟
تعود لحزب الله .. جيش الاحتلال ينفي علاقته بتفجيرات الحيش اللبناني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 بعد آخر تراجع في الصاغة

سعر الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 بعد آخر تراجع في الصاغة
سعر الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 بعد آخر تراجع في الصاغة
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 في الأسواق المحلية، وذلك عقب الانخفاض الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، بحسب آخر تحديث صادر عن شعبة الذهب، في الوقت الذي يواصل فيه المواطنون والمستثمرون متابعة تطورات أسعار الذهب محليًا وعالميًا، باعتبارها من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في قرارات البيع والشراء والاستثمار.

ويأتي استقرار أسعار الذهب اليوم بعد موجة التراجع الأخيرة التي شهدتها محال الصاغة، بالتزامن مع استمرار متابعة المتغيرات التي تؤثر في حركة المعدن النفيس على المستوى العالمي، وسط اهتمام واسع بأسعار الأعيرة المختلفة وسعر الجنيه الذهب، إلى جانب متابعة تحركات سعر الذهب بالدولار في الأسواق الدولية.

واقرأ أيضًا:

سعر الذهب في مصر

كم سجل سعر الذهب اليوم بالدولار؟

بلغ سعر الذهب اليوم بالدولار، وفقًا لآخر تحديث، 4103.99 دولار للأونصة، بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة خلال تعاملات أمس.

وفي المقابل، أشارت البيانات إلى أن الاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط كان لها تأثير في هبوط المعدن الأصفر وارتفاع أسعار النفط، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، وهو ما يسلط الضوء على استمرار تأثر الأسواق العالمية بالتطورات الجيوسياسية وتحركات أسواق الطاقة.

سعر الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 في الصاغة

شهدت محال الصاغة أمس انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب، قبل أن تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم، مع استمرار ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة قد تشهدها السوق المحلية أو العالمية خلال الفترة المقبلة.

ويتابع الراغبون في الشراء أو البيع تحديثات أسعار الذهب بصورة مستمرة، خاصة أن الأسعار تتغير وفقًا لمستجدات السوق والعوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس محليًا ودوليًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5940 جنيهًا، بينما بلغ سعره بالمصنعية 6040 جنيهًا، بعد الانخفاض الذي شهدته الأسعار أمس.

ويظل عيار 21 الأكثر طلبًا بين المواطنين، سواء لأغراض الادخار أو شراء المشغولات الذهبية، الأمر الذي يجعله محل متابعة يومية من جانب المستهلكين والمتعاملين في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية وفق آخر تحديث على النحو الآتي:

  • سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية سجل 5940 جنيهًا، وبالمصنعية 6040 جنيهًا.
  • سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل نحو 5091 جنيهًا.
  • سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 6788 جنيهًا.
  • سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 47520 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الذهب اليوم، عقب الانخفاض الطفيف الذي سُجل خلال تعاملات أمس، مع استمرار متابعة المتعاملين لتحركات الأسعار لحظة بلحظة.

سعر الذهب في مصر

لماذا يواصل سعر الذهب جذب اهتمام المواطنين؟

يحافظ الذهب على مكانته باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، لذلك تحظى أسعاره بمتابعة واسعة من المواطنين، سواء ممن يخططون لشراء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الراغبين في متابعة حركة الأسواق.

كما ترتبط أسعار الذهب بعدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما يجعل التغيرات التي يشهدها المعدن النفيس محط اهتمام دائم، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة مع تأثير تطورات الأسواق الدولية وأسعار النفط والأحداث الإقليمية في اتجاهات التداول.

سعر الذهب في الكويت

متابعة مستمرة لأسعار الذهب

تستمر أسعار الذهب في استقطاب اهتمام المتعاملين في الأسواق، مع الحرص على متابعة آخر التحديثات الصادرة بشأن أسعار الأعيرة المختلفة وسعر الجنيه الذهب وسعر الأونصة عالميًا، وذلك في ظل التغيرات اليومية التي يشهدها سوق المعادن النفيسة، والتي تؤثر في قرارات البيع والشراء والاستثمار، إلى جانب اهتمام المواطنين بمعرفة أحدث الأسعار قبل إتمام عمليات الشراء أو البيع.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 سعر الذهب الآن سعر الذهب في مصر سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بالدولار سعر أونصة الذهب الذهب اليوم في الصاغة تحديث أسعار الذهب أسعار الذهب في محلات الصاغة سعر الذهب لحظة بلحظة سعر الذهب بالمصنعية شعبة الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم سعر جرام الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

ترشيحاتنا

أسعار الذعب في الدول العربية اليوم

بعد تراجعه في مصر.. مفاجأة في أسعار الذهب بالدول العربية اليوم

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البقوليات وكرتونة البيض تسجل 100 جنيه .. أسعار السلع اليوم

البيتكوين يحافظ على تداولاته فوق 63 ألف دولار

البيتكوين يحافظ على تداولاته فوق 63 ألف دولار

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

المزيد