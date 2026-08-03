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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ: مشروعات النقل الحديثة تعزز التنمية وتدعم التكامل مع أفريقيا والعالم العربي

النائب تامر عبد الحميد
النائب تامر عبد الحميد
محمد الشعراوي

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير مشروعات النقل واللوجستيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة ودعم مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية.

وأوضح عبد الحميد أن المشروعات التي تتابعها القيادة السياسية، سواء تطوير الموانئ أو استكمال شبكة القطار الكهربائي السريع ومشروعات المونوريل والأتوبيس الترددي، تعكس رؤية استراتيجية تستهدف إنشاء منظومة نقل متكاملة تعتمد على أحدث الوسائل وتخدم أهداف التنمية الشاملة.

تطوير الموانئ وربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية

وأشار إلى أن تطوير الموانئ وربطها بشبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية يسهم في تسهيل حركة التجارة، وخفض تكلفة النقل، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على تعزيز التكامل التجاري والاقتصادي مع الدول العربية والأفريقية يعكس توجه الدولة نحو تعميق التعاون الإقليمي، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للتجارة بين القارات.

واختتم النائب تامر عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ مشروعات النقل الحديثة وفق أعلى معايير الجودة وفي المواعيد المحددة سيحقق طفرة كبيرة في خدمات النقل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.

النائب تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ البرلمان الرئيس السيسي التكامل الاقتصادي

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