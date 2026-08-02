قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشأت الديهي: زيادة أسعار الكهرباء قرار مدروس والدولة ما زالت تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة
هتلحق طب أسنان.. مؤشرات القبول في كليات الطب والصيدلة والهندسة بتنسيق المرحلة الأولى
مصرع طالبة قبل حفل تخرجها في حادث تصادم بطنطا
التعليم: الدين مادة أساسية خارج المجموع في البكالوريا..والنجاح فيها من 70%
هيثم فاروق: كنت أتوقع انتقال صلاح لأمريكا.. والزمالك كبير أفريقيا مهما غاب
الكهرباء: نظام الشرائح يحقق الحماية الاجتماعية.. والدولة تتحمل 371 مليار جنيه كدعم
تدريس مواد جديدة في البكالوريا المصرية لتأهيل الطلاب لسوق العمل ..تفاصيل عاجلة
تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان
انقطاع المياه عن مدينة منفلوط وعدد من القرى
هل يستطيع الطالب تغيير مساره في البكالوريا المصرية "لو غير رأيه"؟|التعليم ترد
هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة
القبض على 5 أشخاص تعدوا على آخر بأسلحة بيضاء في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التحركات الأمريكية لمراجعة نشاط الإخوان تعكس تحولًا دوليًا نحو مواجهة التنظيمات المتطرفة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار
ماجدة بدوى

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن بدء مراجعة أنشطة جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، وما يرتبط بها من كيانات وشبكات مالية، يعكس تحولًا ملحوظًا في الموقف الدولي تجاه التنظيم، ويؤكد اتساع دائرة الوعي بخطورة الأدوار التي تمارسها جماعة الإخوان عبر هياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها في عدد من الدول.

وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تشهده الساحة الدولية من اهتمام متزايد بمتابعة أنشطة الجماعة يأتي متوافقًا مع الرؤية التي تبنتها الدولة المصرية منذ سنوات، عندما تعاملت بحزم مع التنظيم واتخذت قرارات واضحة لتقييد نشاطه وملاحقة مصادر دعمه، انطلاقًا من مسؤوليتها في صون الأمن القومي وحماية الدولة من محاولات زعزعة الاستقرار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التجربة المصرية أثبتت مع مرور الوقت نجاحها في التصدي لمخاطر التنظيمات المتشددة، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في طبيعة عمل جماعة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، خاصة في ظل ما كشفته السنوات الأخيرة من ارتباطات مالية وتنظيمية أثارت العديد من التساؤلات على المستوى الدولي.

مكافحة الإرهاب

وأضاف النائب أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية وحدها، بل تستلزم أيضًا تضييق الخناق على شبكات التمويل والدعم اللوجستي، ومراجعة الكيانات التي قد تستغل العمل الأهلي أو الإنساني أو غيره كوسيلة لتمرير الأموال أو نشر الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن قطع خطوط التمويل يمثل أحد أهم عناصر النجاح في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

ولفت النائب مدحت الكمار إلى أن تصاعد التعاون بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب يعزز فرص مواجهة التنظيمات العابرة للحدود، ويؤسس لآليات أكثر فاعلية في تبادل المعلومات ورصد التحركات المالية المشبوهة، بما يسهم في حماية الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

النائب مدحت الكمار مجلس النواب الولايات المتحدة كيانات وشبكات مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

ترشيحاتنا

مركز القلب

لأول مرة بدمياط.. استخدام واحد من أحدث مناظير الموجات فوق الصوتية بمركز القلب والجهاز الهضمي

محافظ الأقصر يتابع ميدانيا أعمال تطوير خالد بن الوليد ويشدد على عدم تعطيل حركة المواطنين

محافظ الأقصر يتابع ميدانيا أعمال تطوير خالد بن الوليد ويشدد على عدم تعطيل حركة المواطنين

رئيس جامعة السادات

رئيس جامعة السادات يُكلّف الدكتور صلاح السيد إمام بتسيير أعمال عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد