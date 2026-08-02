برلماني: الرئيس السيسي يقود جهودًا تاريخية لترسيخ الاستقرار الإقليمي

أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في ترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، عبر سياسة خارجية متوازنة تقوم على الحكمة واحترام سيادة الدول ودعم الحلول السلمية للنزاعات.

وقال "أبو النجا" إن الرئيس السيسي لعب دورًا محوريًا في احتواء العديد من الأزمات الإقليمية، وتحرك بثبات للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، إلى جانب دعم جهود التهدئة ومنع اتساع دائرة الصراعات، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري.

وأضاف أن التحركات المصرية، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الإنساني، عكست التزام الدولة الراسخ بتحقيق السلام والاستقرار، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر أصبحت صوتًا للعقل والحكمة في القضايا الإقليمية.

المواقف المصرية الثابتة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المواقف المصرية الثابتة، بقيادة الرئيس السيسي، تؤكد أن الدولة المصرية تنطلق من مسؤوليتها التاريخية تجاه محيطها العربي والإقليمي، وتسعى دائمًا إلى دعم الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الشعوب، بما يسهم في تحقيق التنمية والسلام المستدام.

وأكد النائب الدكتور عوض أبو النجا ، أن الشعب المصري يثق في القيادة السياسية وقدرتها على مواصلة حماية الأمن القومي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، في ظل رؤية استراتيجية تضع مصلحة الوطن واستقرار المنطقة على رأس أولوياتها.