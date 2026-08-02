برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل واللوجستيات تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في تنفيذ مشروعات النقل واللوجستيات، مؤكدًا أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ وشبكات النقل الحديثة يعكس رؤية متكاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأكد حماد في تصريحات خاصة أن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروعات تطوير موانئ سفاجا الكبير ودمياط والإسكندرية الكبير والسخنة، إلى جانب التشديد على الالتزام بالجداول الزمنية وأعلى معايير الجودة، يعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي وتحويلها إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

التوسع في مشروعات النقل

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في مشروعات النقل، وعلى رأسها القطار الكهربائي السريع والمونوريل والأتوبيس الترددي السريع، يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، ويسهم في دعم التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، إلى جانب تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مختلف المحافظات.

وأضاف أن اهتمام الدولة بالمشروعات اللوجستية يعزز التكامل التجاري والاقتصادي مع الدول العربية والأفريقية، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب عيد حماد بيانه بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ هذه المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة سيعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويرفع كفاءة منظومة النقل، ويحقق مردودًا اقتصاديًا وتنمويًا ملموسًا خلال السنوات المقبلة.