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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد فض دور الانعقاد الأول.. تعرف على موعد عودة انعقاد مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، اعتبارا من 23 من يوليو سنة 2026 .

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

نص الدستور

و تنص المادة 115 على أنه يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتنص المادة (274) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

وكان قد وافق المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي يستهدف إنشاء جامعة متخصصة تعمل وفق أحدث النظم العالمية في مجالات العلوم التطبيقية، مع تنظيم أوضاعها الأكاديمية والإدارية، ونقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إليها، وإقرار إطار تشريعي ينظم عملها واختصاصاتها.

كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، بما يتيح منح الدرجات العلمية بعد استيفاء متطلبات الدراسة وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية،وتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يواكب أحدث النظم التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، ويسهم في تطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية.

كما وافق فى نفس الجلسة على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي فض دور الانعقاد العادي الأول الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب رئيس الجمهورية دور الانعقاد العادى

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