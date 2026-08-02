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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام فلسطيني يعلن اغتيال القيادي في القسام نافذ صبيح

القيادي في القسام نافذ صبيح
القيادي في القسام نافذ صبيح
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باغتيال القيادي في كتائب القسام نافذ صبيح "أبو جلال" في قصف سيارة مقابل المحكمة الشرعية بمدينة غزة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كشفت في وقت لاحق عن رسالة لقائد هيئة أركانها، عز الدين الحداد، كتبها قبل استشهاده بـ 3 أشهر، بحسب وكالة الأنباء “صفا”.

وجاءت الرسالة التي نشرتها كتائب القسام، مؤرخة في فبراير 2026، وكتب فيها عز الدين الحداد:" إنه ليحزنني كثيراً ما رأيناه من إحجام في الساحات الإسلامية والعالمية، عن مساندة أهل غزة بالفعل المباشر، على امتداد عامين من حرب الإبادة والتجويع وذبح غزة من الوريد إلى الوريد، وإن ما جرى في محصلته؛ لم يرق إلى مستوى العبور العظيم في السابع من أكتوبر، ولا حتى إلى المذبحة التي أكلت الأخضر واليابس في غزة".

وقال الحداد "وبالرغم من كل ذلك الخذلان؛ فنحن لن نيأس، وسنواصل العمل ونطرق كل الأبواب؛ لعل الله يفتح لنا قلوب العباد والمجاهدين".

كما جاء في رسالته: "إننا على يقينٍ أنّ طوفان الأقصى سيغير حتماً وجه الشرق الأوسط، بل ستمتد مفاعيله، وقد بدأت بالفعل إلى العالم بأسره؛ ليدفع كل المتواطئين والمتخاذلين ثمن تواطئهم وخذلانهم للمظلومين، وإن هذه الشلال من الدماء التي روت أرض غزة المباركة، لن تضيع عند الله تعالى، وهذه الأرواح التي أُزهقت ظلماً وعدواناً، لن تذهب هدراً".

وتابع "وهذا البنيان الذي هُدم والحرمات التي انتهكت، وإهلاك الحرث والنسل؛ لن تمر مرور الكرام، فالله لا يحب الفساد، وإنّ أمانة الانتقام للأبرياء والمظلومين؛ دين في أعناقنا جميعاً إلى أن يفتح الله علينا أو نلقاه شهداء".

وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت عز الدين الحداد، قبل أسبوعين، باستهداف شقة سكنية في مدينة غزة.

كتائب القسام القيادي في القسام نافذ صبيح المحكمة الشرعية بمدينة غزة غزة

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